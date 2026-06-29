La promoción del 50% de descuento en platos de ñoquis estará vigente de 20 a 24 y será válida únicamente para consumo en el local, por lo que no alcanzará a los pedidos bajo la modalidad de delivery. Se aceptan todos los medios de pago.
Paraná: 10 locales con promociones para comer ñoquis al 50%
Este lunes 29 de junio, más de 10 locales gastronómicos de la ciudad de Paraná ofrecerán un 50% de descuento en los platos de ñoquis durante la cena.
La iniciativa de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Empatur y la Municipalidad, invita a disfrutar de uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina y mantener la costumbre de colocar un billete debajo del plato, un ritual asociado al deseo de atraer la prosperidad y la buena fortuna.
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Listado de los locales adheridos a la promoción
- Las Vegas Pizzería
Buenos Aires 499
Whatsapp: +5493434225737
- Giovani (opción sin tacc)
Gral. Urquiza 1047
Whatsapp: 0343 423-0527
- Live Rock Pizza & Restó
25 de Mayo y Peatonal San Martín
WhatsApp: +5493434541005
- Nogaró Pizzeria
Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá
Tel.: 03434311270
WhatsApp.: +5493435053181
- La Fourchette Restaurante Boutique
Dirección: Gral Justo José de Urquiza 976
Gran Hotel Paraná Noticiaslocales Paraná
- El Refugio Restó
Juan Báez 745
3434722470
- Pizzeria Popular Corrientes
Corrientes y Nogoyá
Whatsapp: +5493434682878
- El Estribo Resto Bar
Irigoyen 593
WhatsApp: +5493434545157
- El Estribo Choperia
Italia 255
WhatsApp: +543434518015
- El estribo Coffee Bar
La Rioja 153
WhatsApp: +5433435 03-3139
- Bodegón Las Flores
Córdoba 528
Whatsapp : 3435179742
- Bar Maipú
Maipú y Perón
Whatsapp: +5493434156124
- Maipú San Juan
San Juan 606 esquina Victoria
Whatsapp 3435061107
- Maipú América
Av Américas 2130
Whatsapp 3435061108