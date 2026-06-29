Paraná: 10 locales con promociones para comer ñoquis al 50%

Este lunes 29 de junio, más de 10 locales gastronómicos de la ciudad de Paraná ofrecerán un 50% de descuento en los platos de ñoquis durante la cena.

La promoción del 50% de descuento en platos de ñoquis estará vigente de 20 a 24 y será válida únicamente para consumo en el local, por lo que no alcanzará a los pedidos bajo la modalidad de delivery. Se aceptan todos los medios de pago.