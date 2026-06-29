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Paraná: 10 locales con promociones para comer ñoquis al 50%

Este lunes 29 de junio, más de 10 locales gastronómicos de la ciudad de Paraná ofrecerán un 50% de descuento en los platos de ñoquis durante la cena.

29 de junio 2026 · 14:48hs
Paraná: 10 locales con promociones para comer ñoquis al 50%

Paraná: 10 locales con promociones para comer ñoquis al 50%

La promoción del 50% de descuento en platos de ñoquis estará vigente de 20 a 24 y será válida únicamente para consumo en el local, por lo que no alcanzará a los pedidos bajo la modalidad de delivery. Se aceptan todos los medios de pago.

La iniciativa de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Empatur y la Municipalidad, invita a disfrutar de uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina y mantener la costumbre de colocar un billete debajo del plato, un ritual asociado al deseo de atraer la prosperidad y la buena fortuna.

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Listado de los locales adheridos a la promoción

  • Las Vegas Pizzería

Buenos Aires 499

Whatsapp: +5493434225737

  • Giovani (opción sin tacc)

Gral. Urquiza 1047

Whatsapp: 0343 423-0527

  • Live Rock Pizza & Restó

25 de Mayo y Peatonal San Martín

WhatsApp: +5493434541005

  • Nogaró Pizzeria

Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá

Tel.: 03434311270

WhatsApp.: +5493435053181

  • La Fourchette Restaurante Boutique

Dirección: Gral Justo José de Urquiza 976

Gran Hotel Paraná Noticiaslocales Paraná

  • El Refugio Restó

Juan Báez 745

3434722470

  • Pizzeria Popular Corrientes

Corrientes y Nogoyá

Whatsapp: +5493434682878

  • El Estribo Resto Bar

Irigoyen 593

WhatsApp: +5493434545157

  • El Estribo Choperia

Italia 255

WhatsApp: +543434518015

  • El estribo Coffee Bar

La Rioja 153

WhatsApp: +5433435 03-3139

  • Bodegón Las Flores

Córdoba 528

Whatsapp : 3435179742

  • Bar Maipú

Maipú y Perón

Whatsapp: +5493434156124

  • Maipú San Juan

San Juan 606 esquina Victoria

Whatsapp 3435061107

  • Maipú América

Av Américas 2130

Whatsapp 3435061108

Ñoquis locales comerciales Promoción
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