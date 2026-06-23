Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?

El certamen ingresará en un receso de una semana. En el regreso Patronato disputará su tercer encuentro consecutivo como local.

23 de junio 2026 · 10:53hs
¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?

Prensa Patronato

Tras el empate 1 a 1 frente a Ferrocarril Midland en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato inició el receso de mitad de temporada de la Primera Nacional. El conjunto entrerriano volverá a la competencia el domingo 5 de julio, cuando reciba a San Martín de Tucumán por la 18ª fecha de la Zona B.

El encuentro se disputará desde las 15.30 en el estadio de barrio Villa Sarmiento y marcará el tercer compromiso consecutivo del Rojinegro en condición de local.

patronato no alcanzo el objetivo al cierre de la primera rueda

Patronato no alcanzó el objetivo al cierre de la primera rueda

Gustavo Álvarez dirigió apenas 13 partidos.

Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo

Realidad similar para Patronato y San Martín de Tucumán

El elenco dirigido por Marcelo Candia cerró la primera rueda del campeonato en la 15ª posición con 21 puntos, a dos unidades de los puestos de Reducido y con un margen similar respecto de la zona de descenso. Por eso, el compromiso ante el conjunto tucumano aparece como una buena oportunidad para comenzar la segunda mitad del certamen con el objetivo de acercarse a los lugares de clasificación.

Por su parte, San Martín de Tucumán tampoco logró finalizar la primera rueda dentro de los ocho mejores. El Ciruja concluyó en el noveno lugar, luego de permanecer durante gran parte del torneo en puestos de Reducido.

De esta manera, Patronato afrontará un duelo importante en su regreso a la actividad oficial, frente a un rival que también necesita sumar para volver a meterse en la pelea por el ascenso a la Liga Profesional.

Así se jugará la fecha 19 de la Primera Nacional, Zona B

Sábado 4 de julio

15: Colegiales-Gimnasia y Tiro

15.30: Almagro-Atlético Rafaela

15.30: Temperley-Tristán Suárez

15.30: Nueva Chicago-Güemes

18: Quilmes-Atlanta

Domingo 5 de julio

15.30: Patronato-San Martín (Tucumán)

16: Midland-Gimnasia (Jujuy)

16: San Martín (San Juan) - Chacarita

16.30: Deportivo Maipú-Agropecuario

Patronato Primera Nacional San Martín
Noticias relacionadas
marcelo candia: tuvimos las situaciones para ganarlo y se nos escapo por una jugada de otro partido

Marcelo Candia: "Tuvimos las situaciones para ganarlo y se nos escapó por una jugada de otro partido"

Patronato empata 0 a 0 con Ferrocarril Midland

Primera Nacional: Patronato empató 1 a 1 con Ferrocarril Midland

Patronato quiere dejar los tres puntos en casa.

Patronato rinde otra prueba de local sin margen de error

Valentín Pereyra cumplió la fecha de suspensión y está a disposición del DT de Patronato Marcelo Candia. 

Patronato mantiene la tendencia y prepara nuevas variantes para recibir a Midland

Ver comentarios

Lo último

Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

Ultimo Momento
Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

La Peña de Boca de Concepción del Uruguay recibió una Medalla de Oro por su labor solidaria

La Peña de Boca de Concepción del Uruguay recibió una Medalla de Oro por su labor solidaria

Villaguay: se firmó el decreto que adjudica la intalacion de la planta asfáltica

Villaguay: se firmó el decreto que adjudica la intalacion de la planta asfáltica

Policiales
Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Santa Elena: detenido por un violento episodio de violencia de género

Santa Elena: detenido por un violento episodio de violencia de género

Ovación
Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

La Peña de Boca de Concepción del Uruguay recibió una Medalla de Oro por su labor solidaria

La Peña de Boca de Concepción del Uruguay recibió una Medalla de Oro por su labor solidaria

APB: Talleres se quedó con el primer punto de semifinales

APB: Talleres se quedó con el primer punto de semifinales

Mariano Werner disconforme en comparación con los Chevrolet

Mariano Werner disconforme en comparación con los Chevrolet

La provincia
Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

Villaguay: se firmó el decreto que adjudica la intalacion de la planta asfáltica

Villaguay: se firmó el decreto que adjudica la intalacion de la planta asfáltica

La Justicia define si homologa el juicio abreviado para el exadministrador acusado de desviar fondos escolares

La Justicia define si homologa el juicio abreviado para el exadministrador acusado de desviar fondos escolares

Hospital Paranacito sumó equipo de diagnóstico por imágenes

Hospital Paranacito sumó equipo de diagnóstico por imágenes

Dejanos tu comentario