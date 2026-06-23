¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?

El certamen ingresará en un receso de una semana. En el regreso Patronato disputará su tercer encuentro consecutivo como local.

Tras el empate 1 a 1 frente a Ferrocarril Midland en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato inició el receso de mitad de temporada de la Primera Nacional. El conjunto entrerriano volverá a la competencia el domingo 5 de julio, cuando reciba a San Martín de Tucumán por la 18ª fecha de la Zona B.

El encuentro se disputará desde las 15.30 en el estadio de barrio Villa Sarmiento y marcará el tercer compromiso consecutivo del Rojinegro en condición de local.

Realidad similar para Patronato y San Martín de Tucumán

El elenco dirigido por Marcelo Candia cerró la primera rueda del campeonato en la 15ª posición con 21 puntos, a dos unidades de los puestos de Reducido y con un margen similar respecto de la zona de descenso. Por eso, el compromiso ante el conjunto tucumano aparece como una buena oportunidad para comenzar la segunda mitad del certamen con el objetivo de acercarse a los lugares de clasificación.

Por su parte, San Martín de Tucumán tampoco logró finalizar la primera rueda dentro de los ocho mejores. El Ciruja concluyó en el noveno lugar, luego de permanecer durante gran parte del torneo en puestos de Reducido.

De esta manera, Patronato afrontará un duelo importante en su regreso a la actividad oficial, frente a un rival que también necesita sumar para volver a meterse en la pelea por el ascenso a la Liga Profesional.

Así se jugará la fecha 19 de la Primera Nacional, Zona B

Sábado 4 de julio

15: Colegiales-Gimnasia y Tiro

15.30: Almagro-Atlético Rafaela

15.30: Temperley-Tristán Suárez

15.30: Nueva Chicago-Güemes

18: Quilmes-Atlanta

Domingo 5 de julio

15.30: Patronato-San Martín (Tucumán)

16: Midland-Gimnasia (Jujuy)

16: San Martín (San Juan) - Chacarita

16.30: Deportivo Maipú-Agropecuario