Tras el empate 1 a 1 frente a Ferrocarril Midland en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato inició el receso de mitad de temporada de la Primera Nacional. El conjunto entrerriano volverá a la competencia el domingo 5 de julio, cuando reciba a San Martín de Tucumán por la 18ª fecha de la Zona B.
¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?
El certamen ingresará en un receso de una semana. En el regreso Patronato disputará su tercer encuentro consecutivo como local.
El encuentro se disputará desde las 15.30 en el estadio de barrio Villa Sarmiento y marcará el tercer compromiso consecutivo del Rojinegro en condición de local.
Realidad similar para Patronato y San Martín de Tucumán
El elenco dirigido por Marcelo Candia cerró la primera rueda del campeonato en la 15ª posición con 21 puntos, a dos unidades de los puestos de Reducido y con un margen similar respecto de la zona de descenso. Por eso, el compromiso ante el conjunto tucumano aparece como una buena oportunidad para comenzar la segunda mitad del certamen con el objetivo de acercarse a los lugares de clasificación.
Por su parte, San Martín de Tucumán tampoco logró finalizar la primera rueda dentro de los ocho mejores. El Ciruja concluyó en el noveno lugar, luego de permanecer durante gran parte del torneo en puestos de Reducido.
De esta manera, Patronato afrontará un duelo importante en su regreso a la actividad oficial, frente a un rival que también necesita sumar para volver a meterse en la pelea por el ascenso a la Liga Profesional.
Así se jugará la fecha 19 de la Primera Nacional, Zona B
Sábado 4 de julio
15: Colegiales-Gimnasia y Tiro
15.30: Almagro-Atlético Rafaela
15.30: Temperley-Tristán Suárez
15.30: Nueva Chicago-Güemes
18: Quilmes-Atlanta
Domingo 5 de julio
15.30: Patronato-San Martín (Tucumán)
16: Midland-Gimnasia (Jujuy)
16: San Martín (San Juan) - Chacarita
16.30: Deportivo Maipú-Agropecuario