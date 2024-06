Patronato: los hinchas hicieron escuchar su malestar

Salvo por ese equipo que con Facundo Sava a la cabeza sorprendió a propios y extraños, los últimos años de Patronato han sido definitivamente muy malos.

Por ello fin de semana tras fin de semana sus hinchas expresan su enojo, tanto en la cancha como a través de las redes sociales, más que preocupados por esta triste realidad que vive el Santo. Muchos coinciden en que este “es el peor Patronato” que han visto.

Pero lo ocurrido el domingo, tras el triste empate sin goles frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn, cuando el equipo quedó último en la Zona A, en puestos de descenso, pareció haber hecho un click en la cabeza de los hinchas, que ven cada vez más latente la posibilidad de volver a caer de categoría y consideran que un posible descenso al Federal A sería un golpe de nocaut para la institución.

Por ello los fanáticos del Negro se autoconvocaron en la puerta de la sede social de la entidad de calle Grella para manifestar su descontento con la dirigencia –los principales apuntados por este presente gris–, y para exigirles que para este mercado de pases incorporen refuerzos de jerarquía que permitan darle un salto de calidad a este mediocre plantel, y así poder ahuyentar a los fantasmas del descenso.

La bronca de los hinchas

UNO dijo presente en el banderazo y quiso hablar con los hinchas, quienes en su mayoría prefirieron esquivar el micrófono. Sin embargo, Valentín fue uno de los pocos que se animó a hacer pública su desazón: “Nos juntamos para hacernos escuchar ya que el club está atravesando un muy mal presente, tanto desde lo futbolístico como en lo institucional. Estamos últimos y no tenemos ninguna respuesta. No salió ningún dirigente a poner la cara y nos increparon en la puerta. Ya estamos cansados de esta situación que estamos viviendo, porque no puede ser que después de haber sido campeones y jugar copas internacionales, con toda la plata que entró no hayan podido armar un plantel que pueda aspirar a pelear por ascender nuevamente a Primera División. Vamos dos temporadas en la Primera Nacional y en ambas peleamos abajo, sufriendo por no descender al Federal A. El Federal A es un torneo en el que hay muchos equipos y muy pocos ascensos, por lo que descender sería caer en un pozo que, creo, sería muy difícil de salir. Estamos cansados que desde adentro del club no haya respuestas y no escuchen a los socios e hinchas. Estamos enojados y es el momento en el que los hinchas debemos hacernos escuchar y respetar, ya que somos quienes de verdad tenemos amor por este club. Esta gente está demostrando que no tiene amor por el club. Creo que hoy nadie se identifica ni con la comisión directiva ni con el equipo que tenemos”.