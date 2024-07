Patronato le ganó a Colón para seguir por la senda de la recuperación

Baja sensible: Patronato no contará con el Pitu González para recibir a Colón

A los 36 apareció el tanto de Diego Martínez para poner un poco de justicia en el partido por el dominio que tenía el local. Luego del tanto Patronato siguió jugando bien adelante y generando peligro.

Colón no le encontró la vuelta en todo el primer tiempo, pero en el final tuvo una clara Toledo que Salvá le achico el ángulo de tiro y se quedó con el remate. El arquero local se fue al entretiemp con una molestía.

Más allá del cierre, Patronato fue superior en gran parte de los primeros 45 minutos y se fue al descanso 1 a 0 arriba.

Segundo tiempo

El Sabalero salió dispuesto a conseguir la iguadad, con juego aéreo de la mano de Toledo. Ya sobre los 25 minutos del complemento, Colón estaba ya instalado en el campo de Patronato.

El equipo local se dedicó a aguantar las arremetidas de la visita. Buena labor de los centrales sacando todos los centros y también de su arquero Salvá, que siempre estuvo muy atengo en cada situación de peligro.

Fue victoria de Patronato ante Colón para salir del fondo.

Formación de Patronato y de Colón

Embed #JuegaPatrón | Así forma el Rojiné para enfrentar a Colón por la fecha 23 de la Primera Nacional#VamosPatrón pic.twitter.com/RJgHjG1P9X — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) July 14, 2024

Embed ¡Así forma Colón!



Estos son los XI del sabalero para enfrentar a Patronato.#SomosFamilia#DaleColón pic.twitter.com/PthrnNBbbL — Club Atlético Colón (@ColonOficial) July 14, 2024

SÍNTESIS

PATRONATO: Julio Salvá; Emiliano Purita, Gabriel Díaz, Facundo Díaz y Diego Martínez; Maximiliano Rueda, Gustavo Turraca y Emanuel Maciel; Valentín Pereyra, Franco Coronel y Emanuel Dening. DT Diego Pozo.

COLÓN: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Hernán Lópes, Paolo Goltz y Edhard Greising; Sebastián Prediger y Fabián Henríquez; Federico Jourdan, Christian Bernardi e Ignacio Lago; y Javier Toledo. DT Iván Delfino.

Gol: PT 36' Diego Martínez (P)

Cambios: ST 0' Alexis Sabella x Fabián Henríquez (C); 9' Genaro Rossi x Christian Bernardi (C); 14' Martín Ferreyra x Valentín Pereyra (P); 25' Ezequiel González x Emanuel Maciel (P); 26' Braian Guille x Federico Jourdan (C); 37' Agustín Ramos, Fabricio Sanguinetti y Alan Bonansea x Franco Coronel, Emiliano Purita y Emanuel Dening (P); 38' Nicolás Delgadillo y Oscar Garrido x Ezequiel Herrera y Edhard Greising (C)

Amarillas: Turraca, Purita (P); Henríquez, Jourdan, Lópes, Greising, Garrido (C)

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

Árbitro: Luis Lobo Medina.