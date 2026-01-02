Patronato inicia su puesta a punto

El plantel de Patronato comenzará este sábado los trabajos de pretemporada en el estadio Grella. El DT Rubén Forestello contará con las cinco incorporaciones.

El plantel de Patronato iniciará este sábado los trabajos de pretemporada con vistas a su participación en el campeonato de la Primera Nacional. Jugadores y cuerpo técnico del Rojinegro, encabezado por Rubén Forestello, se reencontrarán a partir de las 8.30 en el estadio Grella para realizar los primeros movimientos del 2026.

El Yagui asumió su segundo ciclo en el elenco de barrio Villa Sarmiento el pasado 1 de diciembre. Guió los entrenamientos durante tres semanas hasta licenciar a sus dirigidos en las fiestas de Navidad y año nuevo. Durante ese periodo el entrenador realizó un breve diagnóstico del material que tiene a disposición y determinar los puestos a reforzar.

El modelo 2026 de Patronato

El plantel que compitió en la temporada 2025 sufrió una importante sangría. En total son 13 los futbolistas que se despidieron del representante entrerriano. La nómina de futbolistas que no extendieron sus vínculos contractuales está conformada por el arquero Juan Pablo Mazza, quien continuaría su carrera en el Torneo Federal A jugando para Villa Mitre de Bahía Blanca; los defensores Gonzalo Asís, Ian Escobar, Julián Navas y Santiago Bellatti; los mediocampistas Santiago Gallucci Otero, quien acordó condiciones en Agropecuario de Carlos Casares, Emmanuel Moreno, Alan Sombra, Julián Marcioni, quien jugará para Colón de Santa Fe, Matías Pardo y Guillermo Sánchez; y los delantero Alan Bonansea, quien tendría acordada su incorporación al Sabalero, y Federico Castro, quien reforzó el ataque de Atlanta.

Patronato Atlanta Federico Castro Federico Castro, uno de los futbolistas que se despidió de Patronato Prensa Patronato

A su vez, Patronato sumó cinco incorporaciones en el mercado de pases: el marcador central Franco Meritello, quien en 2025 disputó 15 encuentros para Ferro Carril Oeste; los mediocampistas Agustín Araujo, quien fue dirigido por Forestello en Gimnasia y Tiro de Salta y el pasado año jugó 14 juegos y anotó un gol en su paso por Chacarita, y Federico Bravo, quien jugó 29 cotejos para el Funebrero en la temporada pasada. En ese recorrido convirtió dos tantos; y los atacantes Hernán Rivero, también procedente de Chacarita con un registro de 6 conquistas en 29 presentaciones, y Tomás Attis, de último paso en Sportivo Belgrano de San Francisco donde anotó 5 tantos en 28 juegos. Este último también fue dirigido por el Yagui en su paso por Gimnasia y Tiro de Salta.

A su vez, la dirigencia de Patronato le renovó el vínculo a dos futbolistas que formaron parte del 11 inicial en la pasada temporada. Uno de ellos es Alan Sosa, pretendido por equipos que competirán en la temporada 2026 de la Liga Profesional. Quien también acordó su continuidad en el Santo es el polifuncional Maximiliano Rueda.

Además, Forestello contará con los valores que retornan tras haber sido cedido a préstamos a diferentes instituciones. Entre ellos se destacan Franco Rivasseau, de último paso por Los Andes, Matías Caballero, procedente de Sportivo Las Parejas, Santiago Piccioni, quien jugó el segundo semestre del 2025 para Sarmiento de Resistencia, Benjamín Bravo y Agustín Cardoso, quienes sumaron acción en Unión de Crespo en el Torneo Regional Amateur. Estos interpretes estarán presentes este sábado en la Comarca Rojinegra que mantienen contrato con la institución.

La jugadores que se moverán bajo las órdenes de Rubén Forestello

La nómina de futbolistas que deberán presentarse este sábado por la mañana en el estadio Grella será: Alan Sosa, Iván Chávez, Franco Rivasseau , Matías Caballero y Román Peralta (arqueros); Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Facundo Díaz, Fernando Moreyra, Franco Meritello, Gaetano Motta, Santiago Piccioni, Bartolomé Velázquez, Benjamín Bravo y Francisco Lencinas (defensores); Juan Pablo Barinaga, Marcos Enrique, Augusto Picco, Agustín Araujo, Federico Bravo, Luciano Pacco, Valentín Pereyra, Valentín Villarreal, Alejo Miro y Luciano Strey (mediocampistas); Joaquín Barolín, Diego Cardoso, Tomás Attis, Hernán Rivero y Leandro Ilari (delantero).

La intención del cuerpo técnico es disputar entre dos y tres encuentros amistosos de pretemporada. Hasta el momento no hay ningún juego confirmado, pero como sucede todas las temporadas, buscarían acordar con equipos de la región que están en plena etapa de formación. En este sentido Unión y Colón de Santa Fe, ya sea el equipo principal o de la división reserva, y Atlético Rafaela, equipo que a fines de 2025 recuperó su plaza en la Primera Nacional, serían algunos de los hipotéticos adversarios.

En cuanto al mercado de pases, Forestello aguarda por la llegada de, al menos, un marcador central, un marcador de punta izquierdo, posición donde solamente cuenta con juveniles de la institución, un mediocampista diestro y un extremo. El regreso de Lautaro Geminiani y Brandón Cortés, de último paso por Nueva Chicago, son algunos de los nombres que trascendieron por Grella 874.

El itinerario del Rojinegro en el campeonato de la Primera Nacional

Patronato formará parte de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional. En la fase regular competirá junto a Agropecuario de Carlos Casares, Almagro, Atlanta, Atlético Rafaela, Chacarita, Colegiales, Deportivo Maipú de Mendoza, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia y Tiro de Salta, Güemes de Santiago del Estero, Ferrocarril Midland, Nueva Chicago, Quilmes, San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan, Temperley y Tristán Suárez. Además se medirá ante Colón de Santa Fe en el cruce interzonal.

El estreno del Rojinegro fue programado para el 7 de febrero a partir de las 20, jornada en el que visitará a San Martín de Tucumán en el norte del país. El fin de semana siguiente retornará al estadio Grella, escenario donde recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta.