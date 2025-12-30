Patronato conoce la hoja de ruta que afrontará en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. El Rojinegro formará parte de la Zona B en la fase regular de la segunda categoría del fútbol argentino.
Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026
Patronato iniciará el campeonato de la Primera Nacional en el norte del país, donde visitará a San Martín de Tucumán.
El elenco de barrio Villa Sarmiento iniciará su recorrido en condición de visitante. Los dirigidos por Rubén Forestello se presentarán en el norte del país, donde visitará a San Martín de Tucumán.
Según el cronograma del capítulo inicial del certamen el juego entre el representante entrerriano y el Ciruja se disputaría el Sábado 7 de febrero a partir de las 20 en el estadio La Ciudadela.
En la siguiente jornada el Santo hará su estreno como local. El regreso al estadio Grella será ante Gimnasia y Tiro de Salta.
Como se jugará la Primera fecha de la Primera Nacional
Zona A
Sábado 7 de febrero
17: Deportivo Morón – Defensores de Belgrano
17: San Miguel – Central Norte
17: Acassuso – Chaco For Ever
17.45: Los Andes – Almirante Brown
Domingo 8 de febrero
17: All Boys – Mitre
17: San Telmo - Ferro
20: Racing (Córdoba) – Estudiantes (Buenos Aires)
20: Godoy Cruz – Ciudad Bolivar
20: Colón – Deportivo Madryn
Zona B
Viernes 6 de febrero
21: Gimnasia (Jujuy) - Midland
Sábado 7 de febrero
17: Gimnasia y Tiro – Colegiales
18.30: Atlético Rafaela - Almagro
20: San Martín (Tucumán) - Patronato
Domingo 8 de febrero
17: Güemes – Nueva Chicago
17: Chacarita – San Martín (San Juan)
Martes 10 de febrero
18: Agropecuario – Deportivo Maipú
20: Tristán Suárez - Temperley
El fixture de Patronato
Fecha 1: vs San Martín de Tucumán (V)
Fecha 2: vs Gimnasia y Tiro de Salta (L)
Fecha 3: Atlanta (V)
Fecha 4: Midland (L)
Fecha 5: Quilmes (V)
Fecha 6: Colegiales (L)
Fecha 7: Colón (L)
Fecha 8: Gimnasia de Jujuy (V)
Fecha 9: Almagro (V)
Fecha 10: Deportivo Maipú (L)
Fecha 11: Temperley (V)
Fecha 12: Nueva Chicago (L)
Fecha 13: San Martín de San Juan (V)
Fecha 14: Chacarita (L)
Fecha 15: Güemes (V)
Fecha 16: Tristán Suárez (L)
Fecha 17: Agropecuario (V)
Fecha 18: Atlético Rafaela (L)