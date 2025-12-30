Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

Patronato iniciará el campeonato de la Primera Nacional en el norte del país, donde visitará a San Martín de Tucumán.

Patronato conoce la hoja de ruta que afrontará en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. El Rojinegro formará parte de la Zona B en la fase regular de la segunda categoría del fútbol argentino.

El elenco de barrio Villa Sarmiento iniciará su recorrido en condición de visitante. Los dirigidos por Rubén Forestello se presentarán en el norte del país, donde visitará a San Martín de Tucumán.

Según el cronograma del capítulo inicial del certamen el juego entre el representante entrerriano y el Ciruja se disputaría el Sábado 7 de febrero a partir de las 20 en el estadio La Ciudadela.

En la siguiente jornada el Santo hará su estreno como local. El regreso al estadio Grella será ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Como se jugará la Primera fecha de la Primera Nacional

Zona A

Sábado 7 de febrero

17: Deportivo Morón – Defensores de Belgrano

17: San Miguel – Central Norte

17: Acassuso – Chaco For Ever

17.45: Los Andes – Almirante Brown

Domingo 8 de febrero

17: All Boys – Mitre

17: San Telmo - Ferro

20: Racing (Córdoba) – Estudiantes (Buenos Aires)

20: Godoy Cruz – Ciudad Bolivar

20: Colón – Deportivo Madryn

Zona B

Viernes 6 de febrero

21: Gimnasia (Jujuy) - Midland

Sábado 7 de febrero

17: Gimnasia y Tiro – Colegiales

18.30: Atlético Rafaela - Almagro

20: San Martín (Tucumán) - Patronato

Domingo 8 de febrero

17: Güemes – Nueva Chicago

17: Chacarita – San Martín (San Juan)

Martes 10 de febrero

18: Agropecuario – Deportivo Maipú

20: Tristán Suárez - Temperley

El fixture de Patronato

Fecha 1: vs San Martín de Tucumán (V)

Fecha 2: vs Gimnasia y Tiro de Salta (L)

Fecha 3: Atlanta (V)

Fecha 4: Midland (L)

Fecha 5: Quilmes (V)

Fecha 6: Colegiales (L)

Fecha 7: Colón (L)

Fecha 8: Gimnasia de Jujuy (V)

Fecha 9: Almagro (V)

Fecha 10: Deportivo Maipú (L)

Fecha 11: Temperley (V)

Fecha 12: Nueva Chicago (L)

Fecha 13: San Martín de San Juan (V)

Fecha 14: Chacarita (L)

Fecha 15: Güemes (V)

Fecha 16: Tristán Suárez (L)

Fecha 17: Agropecuario (V)

Fecha 18: Atlético Rafaela (L)