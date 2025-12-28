Patronato recorrerá más de 10.700 kilómetros en la Primera Nacional 2026.

Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

28 de diciembre 2025 · 16:53hs
Patronato ya conoce a sus rivales y el exigente camino que deberá recorrer en la Primera Nacional 2026. El debut será lejos de casa y marcará el inicio de un calendario cargado de kilómetros: el Rojinegro deberá viajar 809 kilómetros para presentarse en La Ciudadela frente a San Martín de Tucumán, en lo que será apenas el primero de varios desplazamientos extensos a lo largo del año.

Más allá de cómo se distribuyan los viajes entre el primer y el segundo semestre, durante la etapa regular el equipo de Paraná recorrerá aproximadamente 10.743 kilómetros. El trayecto más largo será hasta Jujuy, con unos 1.092 kilómetros, mientras que el más corto volverá a ser el clásico traslado a Santa Fe, de apenas 31 kilómetros, una rareza dentro de un torneo caracterizado por las grandes distancias.

Entre los recorridos más demandantes también se destacan los viajes a Salta (1.063 km), San Juan (974 km), Mendoza (933 km) y Santiago del Estero (647 km), todos compromisos que implicarán un importante desgaste logístico y físico. A eso se suman otros desplazamientos considerados "tediosos", como Carlos Casares, a 561 kilómetros, y algunos escenarios nuevos para Patrón, como el estadio de Midland, ubicado a unos 499 kilómetros de Paraná.

El calendario se completa con visitas a distintos puntos del Gran Buenos Aires y el interior del país, como Villa Crespo para enfrentar a Atlanta (492 km), Quilmes (517 km), Munro (477 km), Tres de Febrero para medirse con Almagro (489 km), Temperley (513 km), Mataderos (496 km), Chacarita (484 km), Ezeiza ante Tristán Suárez (520 km) y Rafaela (147 km). Un recorrido largo y exigente que será parte del desafío que Patronato deberá afrontar en su búsqueda de protagonismo en la Primera Nacional 2026.

