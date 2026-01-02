San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

Uno Entre Rios | La Provincia | Reyes Magos

San Benito vivirá una nueva noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos en Plaza de Barrio San Pedro.

2 de enero 2026 · 16:37hs
Debido a las condiciones climáticas pronosticadas para este sábado, se decidió reprogramar para el domingo 04 de enero a las 20 la Noche Navideña con el Pesebre Viviente y la llegada de los Reyes Magos que realizan los vecinos de la Capilla Inmaculado Corazón de María en la plaza del barrio San Pedro de San Benito.

Patio gastronómico y música en vivo

Este domingo se vivirá una nueva noche navideña en la ciudad de San Benito donde se sumarán a la propuesta, una obra de teatro a cargo de la Escuela San Alberto Hurtado, el Taller Municipal de Guitarra y el Trío Alegría. Compartiremos un mensaje ecuménico por la Navidad y Año Nuevo.

El patio de comidas y cantina con variadas propuesta estará a cargo de la Capilla Inmaculado Corazón que destinará los fondos a la construcción del campanario. También acompañará con tortas fritas la Capilla San Cayetano. La oficina de empleo y producción convocó a los emprendedores del barrio y la zona (empadronados). La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad.

