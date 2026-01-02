San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos San Benito vivirá una nueva noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos en Plaza de Barrio San Pedro. 2 de enero 2026 · 16:37hs

Debido a las condiciones climáticas pronosticadas para este sábado, se decidió reprogramar para el domingo 04 de enero a las 20 la Noche Navideña con el Pesebre Viviente y la llegada de los Reyes Magos que realizan los vecinos de la Capilla Inmaculado Corazón de María en la plaza del barrio San Pedro de San Benito.

Patio gastronómico y música en vivo Este domingo se vivirá una nueva noche navideña en la ciudad de San Benito donde se sumarán a la propuesta, una obra de teatro a cargo de la Escuela San Alberto Hurtado, el Taller Municipal de Guitarra y el Trío Alegría. Compartiremos un mensaje ecuménico por la Navidad y Año Nuevo.

El patio de comidas y cantina con variadas propuesta estará a cargo de la Capilla Inmaculado Corazón que destinará los fondos a la construcción del campanario. También acompañará con tortas fritas la Capilla San Cayetano. La oficina de empleo y producción convocó a los emprendedores del barrio y la zona (empadronados). La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad.