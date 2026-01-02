Uno Entre Rios | Ovación | Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

La integración de Barovero al staff técnico de Marcelo Gallardo ocurre en un contexto de renovación y búsqueda de nuevos desafíos deportivos.

2 de enero 2026 · 16:10hs
El inicio de año inició con movimiento en River Plate, ya que acordó el regreso de un histórico. Este 2 de enero comenzará una nueva etapa para Marcelo Barovero en el River Camp, ya que será su primer día como integrante del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo como entrenador de arqueros.

Es un movimiento que marca el regreso de uno de los futbolistas más emblemáticos de la era dorada reciente del club. Trapito será presentado hoy al plantel y formará parte de la delegación millonaria que viajará a San Martín de Los Andes para sumarse al segundo tramo de la pretemporada.

La designación de Barovero como nuevo referente en la preparación de arqueros representa un giro significativo para el club de Núñez, que en las últimas semanas también concretó las llegadas de Aníbal Moreno y Fausto Vera para reforzar la mitad de la cancha. El ex guardameta, quien defendió el arco millonario entre 2012 y 2016, retorna a la institución tras anunciar su retiro profesional en Banfield durante 2024. Según le explicaron a este sitio desde el club de Núñez, el retorno de Trapito o no desplaza a Alberto Tato Montes, sino que ambos compartirán la conducción del área específica, con la premisa de potenciar el rendimiento de los porteros del plantel.

La integración de Barovero al staff técnico de Marcelo Gallardo ocurre en un contexto de renovación y búsqueda de nuevos desafíos deportivos. El plantel inició la pretemporada el 20 de diciembre en el predio de Ezeiza, y la preparación continuará en San Martín de Los Andes y Uruguay, con dos amistosos en el marco de la Serie Río de la Plata. El primero será el domingo 11 de enero ante Millonarios de Colombia, a las 21:00, en el Campus de Maldonado. El segundo encuentro será frente a Peñarol el sábado 17 de enero, a las 22:00, en el mismo escenario.

La convivencia entre Barovero y Montes permitirá diversificar las metodologías y enriquecer la formación de los arqueros, mientras el equipo se prepara para afrontar la temporada 2026, que tendrá como objetivo prioritario la competencia internacional y la consolidación en el ámbito local. Dentro del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo continúan sus históricos asistentes Matías Biscay y Hernán Buján.

De esta manera, tendrá bajo su tutela a Franco Armani, otro de los históricos de la institución, Ezequiel Centurión (a priori será tenido en cuenta tras su paso por Independiente Rivadavia) y a Jeremías Ledesma, que podría emigrar en búsqueda de continuidad. También los juveniles Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz, quien acaba de firmar su primer contrato como profesional .

