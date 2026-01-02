Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Este sábado comienza una nueva edición de la carrera de resistencia más importante del mundo. Serán 13 etapas del Dakar en el desierto de Arabia Saudita.

El shakedown previo al Dakar 2026 mostró las primeras imágenes de los vehículos en el desierto.

El Rally Dakar 2026 levanta bandera este sábado y se extenderá hasta el sábado 17, en una nueva edición que promete exigencia máxima, paisajes imponentes y una lucha sin margen de error entre los mejores pilotos del planeta. Considerada la competencia de rally raid más dura del mundo, la prueba reunirá a cientos de competidores en ocho categorías, que buscarán llegar a Yanbu tras superar 13 etapas a través del desierto de Arabia Saudita.

La edición 2026 se desarrollará íntegramente en territorio saudí, con recorridos distribuidos en siete ciudades, entre las que se destacan Yanbu y Al-Ula, puntos neurálgicos del trazado. Dunas interminables, zonas rocosas, navegación extrema y jornadas maratón sin asistencia mecánica volverán a poner a prueba la resistencia física y mental de los participantes.

Los argentinos van por un nuevo desafío en el Dakar

La competencia comenzará este sábado con un prólogo en Yanbu, una especial corta de 23 kilómetros junto al Mar Rojo. Aunque breve, este tramo será clave para definir el orden de largada de la primera etapa y permitir a los pilotos adaptarse al terreno.

Primera semana: velocidad, arena y navegación. Este domingo, la Etapa 1 ofrecerá un bucle de 305 kilómetros cronometrados en Yanbu, combinando pistas rápidas con los primeros sectores de arena. Desde el inicio, la navegación comenzará a jugar un rol determinante

El lunes, la caravana se trasladará hacia el norte con la Etapa 2, que unirá Yanbu y Al-Ula mediante una especial de 400 kilómetros, marcada por zonas de rocas volcánicas que exigirán máxima precisión para evitar pinchazos y roturas.

La Etapa 3, el martes, será un bucle en Al-Ula de 422 kilómetros, atravesando cañones y formaciones naturales espectaculares, aunque muy demandantes para la lectura del roadbook.

Llega la primera etapa maratón. El miércoles comenzará uno de los grandes desafíos del Dakar con la Etapa 4, primera parte de la etapa maratón, entre Al-Ula y el Refugio, con 451 kilómetros. Al finalizar la jornada, los pilotos no contarán con asistencia de sus equipos y deberán realizar el mantenimiento de sus vehículos por sus propios medios.

La segunda parte de este desafío llegará el jueves, con la Etapa 5 entre Al-Ula y Hail, sumando 372 kilómetros donde el desgaste físico, el estado de los neumáticos y la mecánica serán decisivos.

El viernes 9, la Etapa 6 unirá Hail con Riad, con 331 kilómetros rápidos que castigarán motores y transmisiones antes de la pausa.

El sábado 10, los competidores disfrutarán de la jornada de descanso en Riad, fundamental para la recuperación física y la reconstrucción mecánica de los vehículos.

La acción regresará el domingo 11 con la Etapa 7, entre Riad y Wadi ad-Dawasir, considerada una de las más duras por su extensión total cercana a los 900 kilómetros, de los cuales 462 serán cronometrados. Será el ingreso definitivo a grandes campos de dunas.

El lunes 12, la Etapa 8 ofrecerá un bucle de 481 kilómetros en Wadi ad-Dawasir y marcará el regreso de la tradicional salida en masa, evocando el espíritu de las antiguas ediciones africanas.

La Etapa 9, el martes 13, iniciará la segunda etapa maratón, uniendo Wadi ad-Dawasir con Bisha en 410 kilómetros de arena blanda y dunas cortadas.

El miércoles 14, la Etapa 10 se correrá en Bisha, con 421 kilómetros decisivos. La compleja navegación en este sector del desierto suele definir quiénes llegan con chances reales al podio final.

La recta final comenzará el jueves 15 con la Etapa 11, entre Bisha y Al-Henakiyah, sobre 347 kilómetros, donde la gestión de la mecánica será clave tras más de diez días de competencia.

El viernes 16, la Etapa 12 llevará a los pilotos de Al-Henakiyah a Yanbu, con 310 kilómetros técnicos entre rocas y cañones.

Finalmente, el sábado 17 de enero, el Dakar 2026 llegará a su fin con la Etapa 13, un bucle en Yanbu de 105 kilómetros junto al Mar Rojo, con salida en masa a las 3:00 hs, celebrando a quienes logren completar la odisea.

El Rally Dakar contará nuevamente con ocho categorías, cada una con su propio desafío:

Motos: la categoría más icónica y peligrosa, con divisiones como RallyGP, Rally2 y la exigente Original by Motul, sin asistencia.

Ultimate (T1): la clase reina de los autos, con prototipos de última generación como Toyota, Ford y Dacia.

Stock (T2): vehículos derivados de modelos de serie, reforzados para el desierto.

Challenger (T3): prototipos ligeros tipo buggy, muy veloces en dunas.

SSV (T4): side by side de producción masiva, económicos y altamente competitivos.

Camiones (T5): los gigantes del Dakar, tanto de competición como de asistencia.

Dakar Classic: una categoría de regularidad para vehículos históricos anteriores a 2005.

Mission 1000: dedicada a vehículos con energías alternativas, enfocada en la innovación y la sostenibilidad.

Durante dos semanas, el Dakar 2026 pondrá a prueba la resistencia, la navegación y la capacidad mecánica de pilotos y equipos. Cada kilómetro puede ser decisivo en una competencia donde terminar ya es, en sí mismo, una victoria.

Con escenarios imponentes y un recorrido que combina velocidad, técnica y supervivencia, el Rally Dakar vuelve a confirmar por qué es la carrera más extrema del automovilismo mundial.