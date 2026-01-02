Uno Entre Rios | Ovación | causas

La Justicia habilitó la feria para avanzar en las causas donde se investiga a la AFA

Los jueces a cargo de las causas que involucran a la AFA consideraron necesario que los expedientes no se suspendan durante el receso estival.

2 de enero 2026 · 15:30hs
La Justicia habilitó la feria para avanzar en las causas donde se investiga a la AFA

La Justicia habilitó la feria para avanzar en las causas donde se investiga a la AFA

Tres magistrados decidieron habilitar la feria judicial de verano para continuar con las causas penales que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a varios de sus principales dirigentes. La decisión permitirá que durante enero se mantengan en curso las medidas de prueba ordenadas en tres expedientes vinculados a presuntas maniobras de corrupción.

El receso judicial comenzó el pasado viernes y únicamente se diligencian causas consideradas urgentes, salvo que los jueces dispongan expresamente su habilitación. En este caso, los magistrados a cargo de las investigaciones consideraron necesario que los expedientes no se suspendan durante el receso estival y continúen su tramitación normal.

El shakedown previo al Dakar 2026 mostró las primeras imágenes de los vehículos en el desierto.

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Patronato viste Axfiu desde 2021.

Patronato renovó su vínculo con la firma local Axfiu

Allanamientos

Una de las causas es instruida por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA a través de la empresa Sur Finanzas, vinculada a Ariel Vallejo, y de la firma TourProdEnter, propiedad del empresario Javier Faroni. Según la investigación, la AFA habría intervenido como intermediaria en operaciones de financiamiento y sponsoreo, con fondos provenientes principalmente de los derechos de televisación del fútbol.

LEER MÁS: La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

En el marco de esa causa, el juez ordenó allanamientos en domicilios vinculados a Faroni y en las sedes de la AFA de la calle Viamonte y Ezeiza, así como el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, y el pedido de información financiera internacional. Las medidas fueron solicitadas por la fiscal federal Cecilia Incardona y por el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco. Faroni fue citado a declarar y deberá presentarse el 19 de enero para quedar a derecho.

Investigación en curso

La investigación también incluye el análisis de documentación y teléfonos celulares secuestrados durante allanamientos realizados en diciembre en la AFA, Sur Finanzas y distintos clubes de fútbol.

Otro de los casos está a cargo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y se centra en la compra de una lujosa mansión ubicada en Pilar, valuada en aproximadamente 17 millones de dólares. El magistrado habilitó la feria judicial y dispuso nuevas medidas de prueba, entre ellas la declaración de los pilotos del helicóptero que aterrizó en el helipuerto de la propiedad, con el objetivo de establecer la titularidad real del inmueble.

La propiedad figura a nombre de Luciano Pantano y de su madre, Ana Lucía Conte. Sin embargo, los investigadores analizan si ambos cuentan con la capacidad económica necesaria para justificar la adquisición de la finca, así como la tenencia de 54 vehículos de lujo y otra vivienda en un country de la misma zona. Durante los allanamientos se encontraron elementos vinculados a la AFA y documentación que refuerza la hipótesis de que el verdadero propietario sería el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Imputados

Dicha causa se encuentra bajo una discusión de competencia judicial entre el juzgado de Aguinsky y el del juez federal de Campana, Adrián González Charvay. El tercer expediente está a cargo del juez en lo Penal Económico Diego Amarante y se originó a partir de una denuncia del organismo ARCA contra la AFA por la presunta retención indebida de aproximadamente 17 mil millones de pesos en aportes previsionales. En ese expediente fueron imputados el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; el secretario general Cristian Malaspina; y el director general Gustavo Lorenzo.

A pedido del fiscal Claudio Navas Rial, el juez ordenó el levantamiento del secreto bancario, financiero, bursátil y fiscal de la AFA. Con la feria judicial habilitada, las tres investigaciones continuarán activas durante enero, a la espera de avances en las medidas de prueba dispuestas.

causas AFA feria judicial Investigación Asociación del Fútbol Argentino
Noticias relacionadas
Tras un paso sin pena ni gloria por Boca, Miramón vuelve a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Gimnasia y Esgrima La Plata sumó a Ignacio Miramón

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

Guido Andreozzi y Lourdes Carlé protagonizaron el doble mixto argentino.

Argentina tuvo un gran debut en la United Cup

Se espera que el Mundial 2026 rompa todos los récords de asistencias.

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Ver comentarios

Lo último

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Patronato renovó su vínculo con la firma local Axfiu

Patronato renovó su vínculo con la firma local Axfiu

Gimnasia y Esgrima La Plata sumó a Ignacio Miramón

Gimnasia y Esgrima La Plata sumó a Ignacio Miramón

Ultimo Momento
Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Patronato renovó su vínculo con la firma local Axfiu

Patronato renovó su vínculo con la firma local Axfiu

Gimnasia y Esgrima La Plata sumó a Ignacio Miramón

Gimnasia y Esgrima La Plata sumó a Ignacio Miramón

San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

Policiales
Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Aprehendieron a dos hombres armados tras un violento episodio en Paraná

Aprehendieron a dos hombres armados tras un violento episodio en Paraná

Ovación
Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

La Justicia habilitó la feria para avanzar en las causas donde se investiga a la AFA

La Justicia habilitó la feria para avanzar en las causas donde se investiga a la AFA

Argentina tuvo un gran debut en la United Cup

Argentina tuvo un gran debut en la United Cup

La provincia
San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

Se formalizó el convenio entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos

Se formalizó el convenio entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos

Abrieron las inscripciones para participar de la Colonia Tech 2026

Abrieron las inscripciones para participar de la Colonia Tech 2026

Entre Ríos: máxima de 33°C para este viernes y probables chaparrones a la tarde

Entre Ríos: máxima de 33°C para este viernes y probables chaparrones a la tarde

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Dejanos tu comentario