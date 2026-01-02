Tragedia en Rosario: un incendio dejó 14 mascotas muertas y reavivó el debate por la pirotecnia

El siniestro que destruyó la vivienda en Pedro Lino Funes al 1500 de Rosario, donde murieron 14 mascotas rescatadas que no lograron escapar de las llamas.

Un incendio que destruyó por completo una vivienda de la zona oeste de Rosario provocó la muerte de 14 mascotas y volvió a poner en el centro de la escena el uso de pirotecnia en la ciudad, una práctica prohibida desde hace más de 20 años pero que continúa registrándose durante celebraciones masivas como Año Nuevo.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del 1° de enero. La pareja que habitaba la casa sospecha que el fuego se habría iniciado a partir de fuegos artificiales encendidos en los festejos de Fin de Año. Si bien las pericias aún no concluyeron, la hipótesis cobró fuerza por la coincidencia horaria y por la reiteración de episodios similares en distintos puntos de la ciudad cada vez que se celebran fechas festivas.

Camila, una de las propietarias de la vivienda, relató con profundo dolor que desde hace siete años se dedica al rescate de animales en situación de calle. “Nuestra casa funcionaba como lugar de tránsito hasta que los animales eran adoptados. Muchos de los que murieron tenían discapacidades físicas, algunos no podían caminar bien y otros eran ciegos. No tenían posibilidad de escapar”, explicó.

Entre las víctimas del incendio había perros y gatos que habían sido rescatados tras sufrir abandono o maltrato. Según detalló la mujer, varios requerían cuidados especiales y tratamientos veterinarios permanentes, lo que hace aún más dolorosa la pérdida.

El hecho generó una fuerte conmoción en organizaciones proteccionistas y en vecinos del barrio, que volvieron a reclamar por el cumplimiento efectivo de la ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia sonora en Rosario. La normativa, vigente desde hace más de dos décadas, busca proteger tanto a personas con hipersensibilidad auditiva como a animales, que suelen sufrir episodios de pánico, desorientación y, en casos extremos, consecuencias fatales.

Desde distintos colectivos animalistas señalaron que la tragedia no puede ser considerada un hecho aislado y exigieron mayores controles, sanciones más severas y campañas de concientización sostenidas en el tiempo. “No alcanza con que esté prohibido en el papel; si no se controla, las consecuencias son estas”, expresaron.

Mientras la investigación avanza para determinar el origen exacto del fuego, la historia de Camila y la muerte de las 14 mascotas vuelve a interpelar a la sociedad rosarina sobre el impacto real de la pirotecnia y la necesidad de respetar las normas vigentes para evitar nuevas tragedias.

Dolida

"La casa no importa, se llevaron a mis animales". Con esa frase, dicha con lágrimas en los ojos, Camila resumió la magnitud de la tragedia que golpeó a su familia en el inicio de este nuevo año. Para ella y su pareja, lo material quedó en un segundo plano frente a la pérdida de quienes consideraban parte esencial de su vida: sus mascotas.