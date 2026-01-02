Entre Ríos: máxima de 33°C para este viernes y probables chaparrones a la tarde

Rige un alerta naranja por calor para Entre Ríos: en departamentos en Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay. Gualeguay y Victoria con alerta amarillo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 2 de enero se presenta nuevamente con temperaturas elevadas en Entre Ríos. La máxima será de hasta 33 grados. Se indica cielo con nubosidad y posibilidad de eventuales inestabilidades. El viento soplará del noreste y habrá probabilidad de lluvias aisladas durante la noche. Este escenario responde a la interacción entre una masa de aire cálido y húmedo que domina la región y el ingreso de aire más frío en niveles altos de la atmósfera. La inestabilidad se mantendría hasta el sábado, con mayor probabilidad de fenómenos durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Rige un alerta naranja por calor en Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay; en tanto en Gualeguay y Victoria el alerta es amarillo por “temperaturas extremas”. La presencia de viento sur este sábado provocaría un suave alivio térmico, aunque los cambios más significativos llegarían la semana próxima.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 33 grados. En la capital y alrededores se espera un cielo parcialmente nublado el día y escasa probabilidad de chaparrones a la tarde y tormentas aisladas a la noche.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 21 grados y una máxima de 33 grados. El día comienza con sol y algo nublado, mientras que de tarde indican posibles chaparrones y de noche tormentas aisladas.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 30 grados. En estas localidades se prevén tormentas aisladas de mañana y luego cielo entre mayormente y parcialmente nublado.

*En Gualeguay y Victoria, por último, se prevé una mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados. Se indican posibles tormentas aisladas de mañana y luego una disminución gradual de la nubosidad.