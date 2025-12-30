Franco Rivasseau busca tener una chance en el arco de Patronato

El sueño de debutar en el profesionalismo es una de las metas que alcanzó Franco Rivasseau durante la temporada 2025 de la Primera Nacional. Cristalizó este objetivo el 26 de abril en la derrota que sufrió Los Andes ante San Miguel por 1 a 0.

El arquero nacido en Paraná se había integrado un par de semanas antes de ese juego al Mil Rayitas. Su incorporación al elenco de Lomas de Zamora se produjo ante la serie lesión que sufrió Mariano Monllor, el experimentado cuidapalos que inició el año custodiando la valla.

Franco Rivasseau inició el año peleando desde atrás

Rivasseau, quien comenzó la temporada siendo la tercera opción en Patronato, detrás de Iván Chávez y Juan Pablo Mazza, extendió su vínculo en el Rojinegro hasta el 31 de diciembre de 2026 para luego ser cedido a préstamo a uno de los rivales que enfrentó el elenco de barrio Villa Sarmiento. El nuevo desafío le permitió adquirir experiencia. Defendió el arco de Los Andes en 8 ocasiones. En ese derrotero recibió 9 goles y conservó la valla invicta en tres ocasiones.

Su vínculo en el conjunto del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) finalizará el 31 de diciembre. Franco se despidió de sus compañeros para reintegrar- se el próximo sábado al plantel de Patronato. “Mi intención es estar y pelear por un lugar”, afirmó Rivasseau, en diálogo con Ovación.

El arquero que dio sus primeros pasos en Universitario realizó un breve repaso de la temporada que escribió. “Fue todo muy loco porque estuve gran parte de mi vida en Patronato, pero no pude jugar en Primera División. En cambio en Los Andes debuté en el tercer juego y pude disputar varios partidos. Ahora estoy descansando y preparándome para lo que viene”, relató.

El deseo de ganarse un lugar en Patronato

Franco no mantuvo contacto con Rubén Forestello, el entrenador que conducirá al Rojinegro en la próxima temporada de la segunda categoría del fútbol argentino. El arquero se comunicó con uno de sus asistentes para expresar cuales son sus objetivos personales.

“En estos días solamente hablé con un dirigente que me comunicó que tengo que presentarme a los entrenamientos porque tenía contrato. Todavía no me comuniqué con (Rubén) Forestello. De igual manera, y a través de gente del cuerpo técnico, hice saber mis ganas al técnico para que sepa que quiero estar. Simplemente para que sepan mis ganas y lo que yo pensaba. Después las decisiones las tomarán ellos, pero yo manifesté mis ganas”, aclaró.

Siguiendo la misma línea, añadió: “Mi idea es estar y pelear. Todos saben lo que significa Patronato para mí. Después hay un montón de cosas y ahí se determinará que será lo mejor para mi y para el club. Mientras tanto tengo compromiso con Patronato y me voy a brindar al cien por ciento, como lo hice siempre, con ganas, con entusiasmo y siempre queriéndome ganar el lugar”, se entusiasmó.

Rivasseau firmó planillas en Patronato en 42 ocasiones. Formó parte de la estructura que se coronó campeón de la Copa Argentina en la temporada 2022. Sin embargo no logró sumar minutos en un encuentro oficial. La experiencia lo llevó a observar esta realidad con otra perspectiva.

El sueño de debutar profesionalmente en la Primera Nacional

“En su momento era una cuenta pendiente jugar en Patronato, pero el salir este tiempo me abrió la cabeza. Ese esfuerzo también fue recompensado porque sin querer también me tocó jugar en cancha de Patronato con Los Andes, cuestión que para mí fue algo muy lindo. Era un sueño que tenía desde que entré por primera vez al predio La Capillita cuando tenía 10 años. Siempre soñé con jugar profesionalmente en Patronato y eso no me lo va a sacar nadie, ni el paso de los años ni el hecho de haber jugado en otro equipo. El sentimiento que tengo por Patronato es muy grande, pero no depende solo de mi”, admitió.

Enfrentar al equipo que lo formó y con el que continúa ligado profesionalmente fue un escenario que Franco disfrutó. “En la previa fui muy consciente de lo que iba a vivir, por eso no me pesó. Además ese día sucedieron un montón de cosas, como la lesión de Iván (Chávez), el debut del Cuchu (en alusión a Román Peralta). Pasaron un montón de cosas, Parecía todo muy loco. Por suerte la previa la viví con mucha tranquilidad. Eso me permitió disfrutar muchísimo el partido. Disfruté la semana previa, disfruté el haber ido regresado Paraná, haber jugado ese partido. Además después del encuentro me pude quedar con mi familia”, revivió.

La serenidad con la que convivió en la previa y durante ese juego especial describe su madurez. “Tengo 27 años y puede resultar que sea grande, pero es una buena edad para el arquero. Sentía la necesidad de jugar. Pasó un montón de tiempo y nunca traté de tirar la toalla. Siempre estuve comprometido con la causa más allá del lugar que me tocara ocupar. Siempre sacando fuerzas de diferentes lugares porqué no es fácil estar mucho tiempo sin disputar un encuentro. Este año comencé desde muy atrás, pero saqué cabeza y pude sumar experiencia”, valoró.

El paso por Los Andes

Sobre su estadía en Los Andes, acotó: “En primer lugar pude jugar en la categoría. A su vez me encontré con un club lindo que es un grande del ascenso. Fue una experiencia súper positiva. Siempre le voy a estar agradecido al club y a Ale Santillán (entrenador de arquero de Los Andes) por haber confiado en mi. El paso fue muy positivo por- qué adquirí experiencia. Esto me permite ver las cosas de otra manera”, resaltó el paranaense que, antes de brindar por la llegada del 2026, expresó sus deseos.

Patronato Rivasseau.jpg Franco Rivasseau regresa a Patronato tras su paso por Los Andes

“El corazón siempre tira y Patronato siempre está en mi cabeza, pero este año aprendí a dejarlo fluir. Fue difícil el inicio del 2025 y las vueltas de la vida me colocó en otro lugar que no imaginaba y donde pude vivir un montón de situaciones muy linda. Por eso trato de ser positivo. Y toque donde me toque estaré preparado porqué no se sabe que puede suceder”, cerró.