Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Un hombre fue detenido en Paraná en el marco de un grave caso de violencia de género, luego de resistirse al accionar policial y ser hallado en posesión de un arma de fuego.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Nux la madrugada del 1°, tras un llamado telefónico que alertó sobre una situación de riesgo en la planta alta del domicilio. Al arribar al lugar, el personal policial encontró a una mujer en el exterior de la vivienda, quien manifestó que su hija se encontraba en el interior junto a su ex yerno, quien presuntamente portaba un arma.

Ante la urgencia del caso, los efectivos ingresaron al domicilio y procedieron a intervenir, momento en el cual el sospechoso se resistió al arresto y agredió al personal policial. Los funcionarios de la Comisaría Decimoséptima lograron reducirlo haciendo uso de la fuerza mínima necesaria.

Secuestran un arma

Durante la requisa realizada en el dormitorio, se secuestró un revólver marca Amadeo Rossi, calibre 32 Largo. Tras la intervención de la fiscal de género en turno, se dispuso la detención del masculino por los delitos de amenazas calificadas, desobediencia judicial y resistencia a la autoridad, además del secuestro del arma.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la Alcaldía, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.