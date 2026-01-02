Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Un hombre fue detenido en Paraná en el marco de un caso de violencia de género, tras resistirse al accionar policial y ser hallado en posesión de un arma de fuego.

2 de enero 2026 · 08:48hs
Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Un hombre fue detenido en Paraná en el marco de un grave caso de violencia de género, luego de resistirse al accionar policial y ser hallado en posesión de un arma de fuego.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Nux la madrugada del 1°, tras un llamado telefónico que alertó sobre una situación de riesgo en la planta alta del domicilio. Al arribar al lugar, el personal policial encontró a una mujer en el exterior de la vivienda, quien manifestó que su hija se encontraba en el interior junto a su ex yerno, quien presuntamente portaba un arma.

aprehendieron a dos hombres armados tras un violento episodio en parana

Aprehendieron a dos hombres armados tras un violento episodio en Paraná

Pía Marisol es la primera beba de 2026 y nació a las 2.30 de este jueves en el San Roque.

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

LEER MÁS: Detienen a un adolescente por el homicidio de un hombre en La Paz

Ante la urgencia del caso, los efectivos ingresaron al domicilio y procedieron a intervenir, momento en el cual el sospechoso se resistió al arresto y agredió al personal policial. Los funcionarios de la Comisaría Decimoséptima lograron reducirlo haciendo uso de la fuerza mínima necesaria.

Secuestran un arma

Durante la requisa realizada en el dormitorio, se secuestró un revólver marca Amadeo Rossi, calibre 32 Largo. Tras la intervención de la fiscal de género en turno, se dispuso la detención del masculino por los delitos de amenazas calificadas, desobediencia judicial y resistencia a la autoridad, además del secuestro del arma.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la Alcaldía, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Paraná violencia de género Operativo
Noticias relacionadas
parana: joven resulto herido al volcar su auto en circunvalacion y blas parera

Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en parana

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

parana: un joven robo un auto para ir a la casa de su pareja

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

paradero: buscan a una adolecente de 14 anos, de parana

Paradero: buscan a una adolecente de 14 años, de Paraná

Ver comentarios

Lo último

Unificación de los subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Unificación de los subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Cambiaste mi vida: Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en el inicio de 2026

"Cambiaste mi vida": Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en el inicio de 2026

Ultimo Momento
Unificación de los subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Unificación de los subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Cambiaste mi vida: Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en el inicio de 2026

"Cambiaste mi vida": Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en el inicio de 2026

Argentina tuvo un gran debut en la United Cup

Argentina tuvo un gran debut en la United Cup

Uno por uno, todos los feriados del 2026

Uno por uno, todos los feriados del 2026

Policiales
Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Aprehendieron a dos hombres armados tras un violento episodio en Paraná

Aprehendieron a dos hombres armados tras un violento episodio en Paraná

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Violencia en Alcaraz: víctima internada en estado reservado

Violencia en Alcaraz: víctima internada en estado reservado

Ovación
Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Argentina tuvo un gran debut en la United Cup

Argentina tuvo un gran debut en la United Cup

Brisa Ramos hará historia en los fititos

Brisa Ramos hará historia en los fititos

El íntimo festejo de Año Nuevo de Lionel Scaloni en Pujato

El íntimo festejo de Año Nuevo de Lionel Scaloni en Pujato

Racing apunta reforzarse con un jugador de la Scaloneta

Racing apunta reforzarse con un jugador de la Scaloneta

La provincia
Entre Ríos: máxima de 33°C para este viernes y probables chaparrones a la tarde

Entre Ríos: máxima de 33°C para este viernes y probables chaparrones a la tarde

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Milei ampliará por DNU el poder de la SIDE: tendrá la capacidad para aprehender personas

Milei ampliará por DNU el poder de la SIDE: tendrá la capacidad para aprehender personas

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

Dejanos tu comentario