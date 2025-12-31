El 2025 de Patronato, de la ilusión a la frustración

Patronato volvió a competir por el ascenso a la Liga Profesional tras dos años de decepciones. En el sprint final se quedó sin combustible.

La formación de Patronato que disputó el último encuentro como local en la temporada 2025 de la Primera Nacional

El año que está concluyendo es una etapa de sensaciones encontradas para Patronato. Después de dos temporadas consecutiva de decepciones el elenco de barrio Villa Sarmiento despejó el fantasma del descenso para enfocar la atención en la pelea por una de las dos plazas que ofrece el campeonato de la Primera Nacional a la Liga Profesional.

El equipo encendió la ilusión del Pueblo Rojinegro. En el sprint final se quedó sin combustible. El sueño de retornar a la elite se esfumó rápidamente.

El inicio de la era Gabriel Gómez en Patronato

En los últimos días del 2024 la dirigencia oficializó la contratación de Gabriel Gómez. El entrenador, que arribó a la capital entrerriana tras su desvinculación en Alvarado de Mar del Pata, asumió su función el 3 de enero. “El desafío de dirigir a Patronato es grande”, describió el día de su presentación.

El calendario indicó que el Santo debía asumir los primeros dos juegos oficiales fuera del Grella. El ciclo Gómez comenzó con firmeza al derrotar 3 a 1 a Los Andes, en Lomas de Zamora, y al igualar 1 a 1 ante Güemes, en Santiago del Estero.

Gabriel Gómez Patronato Gabriel Gómez dirigió a Patronato en la temporada 2025. Prensa Patronato

En el estreno en casa recibió el primer golpe de la temporda. San Martín de Tucumán lo sorprendió al derrotarlo por 1 a 0. Luego de este traspié cosechó apenas dos unidades en los siguientes cinco juegos. La mala racha no sólo lo margino de la zona de clasificación al reducido que otorgó el segundo boleto a la elite, sino que lo ubicó en los últimos puestos de la Zona A.

El humor del hincha se hizo presente en los diferentes canales de comunicación. La continuidad de Gómez corrió riesgo. El plantel respaldó al cuestionado entrenador en las victorias ante All Boys, en la Comarca Rojinegra, y ante Arsenal, en Sarandí. Colegiales provocó otra sorpresa en la capital entrerriana al imponerse por la mínima diferencia. Patronato asimiló rápidamente ese resultado adverso.

Sostenido en la capacidad goleadora de sus atacantes, Alan Bonansea, Federico Castro y Julián Marcioni, el Rojinegro ingresó en una serie positiva al totalizar los nueve puntos que afrontó como local en la primera rueda y al rescatar unidades en dos de los tres cotejos que disputó en condición de visitante. De esta manera el Santo cerró la primera mitad del certamen posicionado en puestos de acceso a la pelea grande y totalmente alejado de la zona roja.

El Pueblo Rojinegro se ilusionó con el regreso a la Liga Profesional

Tras dos semanas de receso el equipo mostró algunas dudas en el comienzo de la segunda rueda. No capitalizó la localía al sumar dos empate en serie. Recuperó unidades al superar a dos rivales directo en la pelea por el ascenso: San Martín de Tucumán, en la Ciudadela, y Tristán Suárez, en el Grella.

El buen andar de Patronato encendió la ilusión del Pueblo Rojinegro. Tras dos años donde el equipo desilusionó en las gradas del Grella el hincha volvió a entonar “queremos el ascenso”. El equipo no logró sostener su funcionamiento. Perdió peso ofensivo ante la sequía de sus artilleros. Reemplazó esta falencia con solidez defensiva. En este punto fue fundamental la seguridad de Alan Sosa, el arquero que se sumó al plantel del Santo en la segunda rueda.

Alan Sosa Patronato Alan Sosa, figura de Patronato en el empate ante Atlanta Prensa Patronato

El final del camino de Patronato

El sprint final no fue el deseado. Patronato cristalizó la clasificación al reducido cuando restaba una fecha para el cierre de la fase regular. Llegó al último capítulo con chances concretas de cerrar esta instancia dentro de los cuatro mejores de su sector para gozar de ventaja deportiva en los playoffs. El equipo no mostró respuestas positivas. La inesperada derrota ante Ferro generó la ausencia del Rojinegro en la Copa Argentina por tercer año consecutivo.

En el primer cruce del reducido se despidió al caer ante Estudiantes de Río Cuarto. Derrota que marcó el final de la era Gabriel Gómez, una etapa que le permitió retornar a la pelea por el ascenso, pero que le faltó lucir con personalidad la chapa de candidato, y el regreso de Rubén Forestello, quien encabezará su segundo ciclo en Patronato.