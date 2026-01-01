Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Uno Entre Rios | La Provincia | Hombre

Un hombre de 44 años perdió la vida este jueves mientras participaba de la tradicional Traktor Caravana, una actividad emblemática de Aldea María Luisa.

1 de enero 2026 · 20:21hs
Un trágico episodio conmocionó a la comunidad de Aldea María Luisa en los primeros minutos de este jueves 1º de enero, cuando un hombre perdió la vida mientras participaba de la tradicional Traktor Caravana, una actividad emblemática con la que la localidad suele recibir el Año Nuevo.

Según la información brindada a Estación Plus Crespo, el hecho ocurrió pasada la medianoche, a pocos minutos de iniciada la caravana. La víctima conducía uno de los tractores participantes y encabezaba el recorrido cuando, de manera repentina, se descompensó al volante. A raíz de la descompensación, el vehículo agrícola se desvió y cayó hacia un costado de la calle por la que circulaba.

Inmediatamente, otras personas que participaban del evento y vecinos que se encontraban en el lugar acudieron en su auxilio. El hombre fue asistido con rapidez y se dio aviso a los servicios de emergencia. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial, aunque, pese a los esfuerzos realizados, llegó sin vida.

De acuerdo a la información oficial, el fallecimiento se produjo como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio fulminante. La víctima fue identificada como Ricardo Juan Dieser, de 44 años de edad, vecino conocido en la comunidad.

La noticia generó profunda consternación entre los habitantes de Aldea María Luisa, ya que la Traktor Caravana es una celebración muy arraigada en la localidad, que cada 31 de diciembre convoca a familias, productores y visitantes de la región. Como consecuencia del trágico suceso, las autoridades y organizadores resolvieron suspender de manera inmediata la caravana y el festejo posterior.

Una multitud aguardaba el arribo de los tractores al predio “La Posta”, donde estaban previstos los festejos de bienvenida al nuevo año, con música y actividades recreativas. Sin embargo, ante lo ocurrido y en señal de respeto, todas las actividades programadas fueron canceladas.

Desde distintos sectores de la comunidad se expresaron mensajes de dolor y acompañamiento hacia los familiares y seres queridos de Ricardo Juan Dieser, destacando la tristeza que genera comenzar el año con una pérdida tan inesperada. Asimismo, se valoró la rápida intervención de quienes intentaron asistirlo y la decisión de suspender los festejos en un contexto tan sensible.

El hecho quedó registrado como un episodio lamentable que enluta a la localidad, transformando una celebración tradicional en una jornada marcada por el silencio, el respeto y el acompañamiento a una familia atravesada por el dolor.

