Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca le renovó contrato a Javier García

Pese a la especulación alrededor de su futuro, el arquero de 38 años finalmente acordó su continuidad por un año más en Boca.

2 de enero 2026 · 21:16hs
Javi García volvió a Boca en 2020 y alternó como suplente

Javi García volvió a Boca en 2020 y alternó como suplente, tercer y cuarto arquero del plante.

Si bien su contrato finalizó el pasado 31 de diciembre de 2025, Javier García acordó su continuidad para seguir en Boca y firmará un nuevo vínculo hasta fin de año, por lo que sumó al inicio de la pretemporada bajo el mando de Claudio Úbeda.

El guardameta surgido de las inferiores del club, de gran relación con Juan Román Riquelme, retornó al club en plena pandemia para ser el tercer arquero de la institución en 2020. Con la salida de Esteban Andrada, Javi quedó como suplente de Agustín Rossi, posteriormente de Sergio Romero y de cara al 2026 se encuentra una vez más en el rol de tercer opción, por detrás de Agustín Marchestín y Leandro Brey.

Tras un paso sin pena ni gloria por Boca, Miramón vuelve a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Gimnasia y Esgrima La Plata sumó a Ignacio Miramón

Vegetti y Ávila son los jugadores que podrían llegar a Boca.

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca

En ese tiempo jugó cuando el titular sufría una lesión o cuando el entrenador de turno decidía colocar un equipo alternativo debido a lo comprimido del calendario. Sin embargo, su último partido data de marzo del 2024: en aquel choque ante Racing fue titular debido a que Chiquito se encontraba con problemas físicos, pero una lesión provocó que saliera a los 73 minutos y le dejara su lugar a Brey.

Desde entonces, el joven arquero de pasado en Los Andes se quedó con el puesto en el banco de suplentes, mientras que García pasó a ser el tercero en la consideración de los técnicos.

Javier García, clave para el grupo

A sus 38 años (cumple 39 en enero) sus opciones eran renovar por un año más o colgar los guantes, optando por la primera de las opciones en pos de seguir aportando desde afuera al grupo.

Positivo y con experiencia, la intención siempre fue de renovar el vínculo por un año y que siga siendo parte del plantel como tercer arquero, a sabiendas de que difícilmente sume un minuto en toda la temporada, tal como pasó en este 2025 y a casi dos años de su último juego.

Boca Javier García Claudio Úbeda Juan Román Riquelme
Noticias relacionadas
Tras la confirmación de Claudio Úbeda para 2026, así quedó conformado el cuerpo técnico de Boca

Tras la confirmación de Claudio Úbeda para 2026, así quedó conformado el cuerpo técnico de Boca

A Ander Herrera lo sedujo la posibilidad de disputar la Copa Libertadores.

Ander Herrera seguirá un año más en Boca

Miguel Borja arribando a México.

Tras irse de River y coquetear con Boca, Miguel Borja llegó a México

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre.

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Ver comentarios

Lo último

Boca le renovó contrato a Javier García

Boca le renovó contrato a Javier García

Tragedia en Rosario: un incendio dejó 14 mascotas muertas y reavivó el debate por la pirotecnia

Tragedia en Rosario: un incendio dejó 14 mascotas muertas y reavivó el debate por la pirotecnia

Patronato inicia su puesta a punto

Patronato inicia su puesta a punto

Ultimo Momento
Boca le renovó contrato a Javier García

Boca le renovó contrato a Javier García

Tragedia en Rosario: un incendio dejó 14 mascotas muertas y reavivó el debate por la pirotecnia

Tragedia en Rosario: un incendio dejó 14 mascotas muertas y reavivó el debate por la pirotecnia

Patronato inicia su puesta a punto

Patronato inicia su puesta a punto

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Policiales
Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Ovación
Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

Boca le renovó contrato a Javier García

Boca le renovó contrato a Javier García

La Justicia habilitó la feria para avanzar en las causas donde se investiga a la AFA

La Justicia habilitó la feria para avanzar en las causas donde se investiga a la AFA

La provincia
San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

Se formalizó el convenio entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos

Se formalizó el convenio entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos

Abrieron las inscripciones para participar de la Colonia Tech 2026

Abrieron las inscripciones para participar de la Colonia Tech 2026

Entre Ríos: máxima de 33°C para este viernes y probables chaparrones a la tarde

Entre Ríos: máxima de 33°C para este viernes y probables chaparrones a la tarde

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Dejanos tu comentario