Uno Entre Rios | Ovación | Maquinita Martínez

Maquinita Martínez fue derrotado en Italia

En el Palasport de Lazio, el paranaense Marcos Maquinita Martínez cayó por puntos contra el local Michael Magnesi.

2 de marzo 2026 · 17:22hs
Maquinita Martínez realizó una buena presentación

Maquinita Martínez realizó una buena presentación, pero no le alcanzó para quedarse con el triunfo.

El boxeador paranaense Marcos Maquinita Martínez sumó una nueva experiencia en Europa. El pugilista de barrio Belgrano de la capital entrerriana se presentó en el Palasport de Lazio, Italia, donde se enfrentó con el local Michael Magnesi, quien se llevó la victoria por puntos.

Tras ocho asaltos en la categoría Ligero, el pugilista tano, excampeón mundial Súperpluma de la Organización Internacional de Boxeo (IBO, según sus siglas en inglés, una entidad de segundo orden), finalizó con el brazo en alto tras el fallo unánime de los jueces.

Patronato junto al gobierno provincial en la formación de trabajadores.

Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino.

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino

Martínez, de 35 años, que había pesado 61 kilos, quedó con un récord de 23 victorias (siete por nocaut) y siete derrotas (cuatro antes del límite). Mientras que Magnesi, de 31 años, que en el pesaje oficial había registrado 60,400, elevó su marca a 26 triunfos (12 por la vía rápida) y dos caídas (una de manera categórica).

De esta manera, el boxeador paranaense tuvo su tercera experiencia en el Viejo Continente, donde ya había peleado en Belfast (Irlanda del Norte) y Beziers (Francia).

Brian Arregui no pudo consagrarse

El villaguayense Brian Arregui tropezó en su intento de quedarse con el cinturón de la Federación Argentina de Box (FAB) de la categoría Mediano, que estaba vacante. En el Club Social, Cultural y Deportivo Guernica de la localidad de Guernica, Buenos Aires, el entrerriano de 26 años cayó por puntos, en fallo unánime, con el marplatense Lucas Bastida.

Tras 10 intensos asaltos, Alejandro Bokser, Juan Carlos Palmieri y Rodolfo Stella fallaron a favor del bonaerense, de 28 años, que se adjudicó el título argentino.

El Boxitracio Arregui, que había pesado 71,500 kilos, quedó con un récord profesional de 12 triunfos (siete por nocaut) y siete reveses (una antes del límite). Mientras que el Tornado Bastida, de 71,800 kilos, mejoró su palmarés 24 peleas ganadas (14 por la vía rápida), cuatro perdidas (dos antes del límite) y un empate.

Maquinita Martínez Italia Brian Arregui boxeo
Noticias relacionadas
Chacho Coudet en su última práctica en Alavés.

El Chacho Coudet se despidió del plantel de Alavés y tiene todo listo para llegar a River

En su vuelta a la divisional, Central Entrerriano está realizando una excelente campaña.

Central Entrerriano es el nuevo líder de la Conferencia Sur de la Liga Argentina

River Plate juega de visitante.

River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

patronato va por su primera victoria en la temporada

Patronato va por su primera victoria en la temporada

Ver comentarios

Lo último

Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino

Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

Ultimo Momento
Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino

Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

Maquinita Martínez fue derrotado en Italia

Maquinita Martínez fue derrotado en Italia

El Chacho Coudet se despidió del plantel de Alavés y tiene todo listo para llegar a River

El Chacho Coudet se despidió del plantel de Alavés y tiene todo listo para llegar a River

Policiales
Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Ovación
Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino

River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

Central Entrerriano es el nuevo líder de la Conferencia Sur de la Liga Argentina

Central Entrerriano es el nuevo líder de la Conferencia Sur de la Liga Argentina

Maquinita Martínez fue derrotado en Italia

Maquinita Martínez fue derrotado en Italia

La provincia
Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Dejanos tu comentario