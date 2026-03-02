Maquinita Martínez fue derrotado en Italia

En el Palasport de Lazio, el paranaense Marcos Maquinita Martínez cayó por puntos contra el local Michael Magnesi.

Maquinita Martínez realizó una buena presentación, pero no le alcanzó para quedarse con el triunfo.

El boxeador paranaense Marcos Maquinita Martínez sumó una nueva experiencia en Europa. El pugilista de barrio Belgrano de la capital entrerriana se presentó en el Palasport de Lazio, Italia, donde se enfrentó con el local Michael Magnesi, quien se llevó la victoria por puntos.

Tras ocho asaltos en la categoría Ligero, el pugilista tano, excampeón mundial Súperpluma de la Organización Internacional de Boxeo (IBO, según sus siglas en inglés, una entidad de segundo orden), finalizó con el brazo en alto tras el fallo unánime de los jueces.

Martínez, de 35 años, que había pesado 61 kilos, quedó con un récord de 23 victorias (siete por nocaut) y siete derrotas (cuatro antes del límite). Mientras que Magnesi, de 31 años, que en el pesaje oficial había registrado 60,400, elevó su marca a 26 triunfos (12 por la vía rápida) y dos caídas (una de manera categórica).

De esta manera, el boxeador paranaense tuvo su tercera experiencia en el Viejo Continente, donde ya había peleado en Belfast (Irlanda del Norte) y Beziers (Francia).

Brian Arregui no pudo consagrarse

El villaguayense Brian Arregui tropezó en su intento de quedarse con el cinturón de la Federación Argentina de Box (FAB) de la categoría Mediano, que estaba vacante. En el Club Social, Cultural y Deportivo Guernica de la localidad de Guernica, Buenos Aires, el entrerriano de 26 años cayó por puntos, en fallo unánime, con el marplatense Lucas Bastida.

Tras 10 intensos asaltos, Alejandro Bokser, Juan Carlos Palmieri y Rodolfo Stella fallaron a favor del bonaerense, de 28 años, que se adjudicó el título argentino.

El Boxitracio Arregui, que había pesado 71,500 kilos, quedó con un récord profesional de 12 triunfos (siete por nocaut) y siete reveses (una antes del límite). Mientras que el Tornado Bastida, de 71,800 kilos, mejoró su palmarés 24 peleas ganadas (14 por la vía rápida), cuatro perdidas (dos antes del límite) y un empate.