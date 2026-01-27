Patronato cruzará el túnel para medirse ante Colón

Patronato disputará su tercer encuentro amistoso de pretemporada. Será este miércoles desde las 9 en el predio 4 de junio.

Patronato continúa con la puesta a punto pensando en el inicio del campeonato de la Primera Nacional, programado para el segundo fin de semana de febrero. El Rojinegro cruzará el charco para trasladarse a Santa Fe, donde disputará este miércoles desde las 9 el tercer encuentro amistoso de pretemporada.

En esta ocasión los dirigidos por Rubén Forestello enfrentarán a Colón, otro de los equipos que enfrentará en la fase regular de la segunda categoría del fútbol argentino. El examen que rendirá el elenco de barrio Villa Sarmiento se disputará, a puertas cerradas, en el predio 4 de junio, ubicado a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario.

En la jornada se llevarán adelante dos juegos de 70 minutos, dividido en dos periodos de 35 minutos. En la ocasión, el representante entrerriano buscará consolidar los conceptos futbolísticos que intenta imprimir Forestello.

Patronato viene de disputar dos cotejos ante Atlético Rafaela, con sendos empates. En ambos juegos el entrenador envío a escena una formación con una línea de cinco defensores, con tres marcadores centrales y dos marcadores de punta con libertades para sumarse al circuito ofensivo; tres mediocampistas y dos puntas con características diferentes.

Patronato Atlético Rafaela amistoso pretemporada Patronato disputó dos amistosos ante Atlético Rafaela Prensa Atlético Rafaela

Forestello respetó la base de la formación en los juegos disputados por la formación que se perfila para iniciar la temporada oficial. La única variante que el DT ordenó en el segundo partido ante la Crema rafaelina fue la presencia de Brandón Cortés en ofensiva. El futbolista que arribó a la capital entrerriana tras su paso por Nueva Chicago reemplazó al juvenil Alejo Miro, quien no formó parte del segundo ensayo por una molestia muscular.

Una probable formación para medir fuerzas ante Colón sería: Alan Sosa en el arco; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra y Francisco Heredia en la última línea; Juan Pablo Barinaga, Federico Bravo y Valentín Pereyra en el sector de volantes; Brandón Cortés y Hernán Rivero en la sociedad de ataque.

¿Otro ensayo para Patronato?

La reprogramación del capítulo inicial y la postergación del inicio del campeonato impulsó a reestructurar la planificación de los cuerpos técnicos de los equipos que compiten en la Primera Nacional. En este punto en barrio Villa Sarmiento evalúan disputar un nuevo amistoso. Una de las opciones que trascendió indica que Patronato disputaría otro juego ante Colón, pero en esta ocasión ese juego se llevaría adelante en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

El estreno del Rojinegro en la temporada 2026 será en condición de visitante. El representante entrerriano se trasladará al norte del país, región donde visitará a San Martín de Tucumán en el estadio La Ciudadela. Este juego fue fixturado para el domingo 15 de febrero a partir de las 20. El debut como local será el sábado 21 a partir de las 20 ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Colón regresó a Santa Fe tras su gira por Uruguay

Tras su mini gira por Uruguay, donde disputó cuatro encuentros amistosos de pretemporada, el plantel de Colón retornó a Santa Fe para continuar con su planificación. Desde lo estadístico el saldo fue positivo para el Sabalero: tres victorias y un juego igualado.

En primera instancia los dirigidos por Ezequiel Medrán derrotaron 2 a 0 a Miramar Misiones, con tantos anotados por dos futbolistas que se incorporaron en este mercado de pases: el defensor Pier Barrios y el delantero Lucas Cano. Luego venció 2 a 1 a la Selección de Paysandú. Matías Godoy, otra de las caras nuevas del elenco santafesino, y Lucas Cano fueron los artilleros de estejuego.

En el tercer turno Colón empató 1 a 1 ante Paysandú FC. Posteriormente se impuso en definición por penales por 5 a 3. Ignacio Lago anotó el tanto del elenco santafesino. En el último juego se impuso por 1 a 0 ante Paysandú FC, gracias al gol convertido por Zahir Ibarra.

En cuanto a la conformación del plantel Colón llegó a un acuerdo de palabra con Federico Rasmussen, defensor zurdo que llegaría desde Godoy Cruz. Con el club mendocino ya existe un entendimiento por el préstamo y, en paralelo, el futbolista dio el visto bueno para sumarse al proyecto sabalero.