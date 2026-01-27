Nahuel Genez: "Encontré un grupo muy comprometido"

El final de proceso de los futbolistas que oficiaron de marcador de punta izquierdo impulsó al cuerpo técnico y la dirigencia de Patronato a buscar jugadores que se desempeñen en esa posición. Para ocupar esas vacantes, el entrenador Rubén Forestello apostó por valores a los que dirigió en otras instituciones. Uno de los elegidos por el DT es Nahuel Genez.

El oriundo de la localidad bonaerense de Ezeiza formó parte de la estructura de Temperley en la última edición de la Primera Nacional. En el Gasolero ganó espacio desde que el Yagui sucedió en el cargo a Aníbal Biggeri.

El lateral fue uno de los pilares de la buena campaña que protagonizó el Celeste. Disputó 21 encuentros en ese proceso, anotó un gol y aportó dos asistencia. Finalizado su contrato retornó a Boca Juniors, entidad propietaria de su pase. Extendió contrato con el Xeneize hasta el 31 de diciembre de 2027 para luego trasladarse a la capital entrerriana e incorporarse al Rojinegro.

“En Patronato encontré un grupo muy comprometido, desde el más chico al más grande. La verdad que la gente me trató muy bien, el utilero, los integrantes del cuerpo técnico y todos los compañeros sobre todo. Estoy muy contento de estar acá”, afirmó Genez, en diálogo con Ovación.

Una cara conocida de Rubén Forestello

La presencia de Forestello fue determinante para que el futbolista que lució la camiseta del seleccionado argentino en el Sudamericano Sub 20 que se desarrolló en Colombia en 2023 aceptara la propuesta recibida desde barrio Villa Sarmiento. “No me tengo que adaptar a la idea de juego de él. De todos modos siempre se puede mejorar”, resaltó Nahuel, quien dio detalles del mensaje que transmite el entrenador. “La idea será salir a ganar siempre, ya sea de local o de visitante. Claro que si no podemos sumar de a tres, buscaremos rescatar un empate. Esta idea nos deja tranquilo”, aseveró.

Ingresar a escena para asumir los desafíos oficiales demanda tomar riesgos. Esto se incrementa cuando el equipo se respalda en una propuesta ambiciosa como la que intentarán plasmar el modelo 2026 de Patronato. En este sentido Genez mencionó que el Rojinegro buscará ser pragmático en el objetivo de cosechar unidades en la mayor cantidad de encuentros posibles. “No siempre vamos a poder jugar bien. Si en algunos encuentros que nos toque jugar de visitante tendremos que defender más cerca de nuestro campo para rescatar, aunque sea un empate, lo vamos hacer”, aclaró.

Ilusionado con el modelo 2026 de Patronato

Una lesión en una de sus rodillas le impidió al marcador de punta izquierdo estar presente en los primeros encuentros amistosos que el representante entrerriano disputó ante Atlético Rafaela. Nahuel observó a sus compañeros desde un costado del campo de juego. Desde ese sector realizó un breve análisis de los dos juegos ante la Crema. El equipo anduvo muy bien en los dos amistosos. Estamos muy contentos con lo que se está formando día a día”, se entusiasmó.

El contrato firmado indica que Genez deberá retornar a Boca una vez finalizada su estadía en Patronato. El lateral aclaró que su premisa no será utilizar al Rojinegro como vidriera para luego ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico del Xeneize. “Quiero cumplir un buen papel en Patronato. No pienso más allá. Después veremos como sigue mi carrera. Hoy estoy muy contento de estar en una ciudad muy linda y en un club donde me recibieron excelente”, recalcó.