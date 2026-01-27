Uno Entre Rios | Ovación | Nahuel Genez

Nahuel Genez: "Encontré un grupo muy comprometido"

Nahuel Genez, una de las incorporaciones que sumó el plantel de Patronato, resaltó las virtudes del elenco dirigido por Rubén Forestello.

27 de enero 2026 · 07:35hs
Nahuel Genez: Encontré un grupo muy comprometido

UNO / Delfina Silva

El final de proceso de los futbolistas que oficiaron de marcador de punta izquierdo impulsó al cuerpo técnico y la dirigencia de Patronato a buscar jugadores que se desempeñen en esa posición. Para ocupar esas vacantes, el entrenador Rubén Forestello apostó por valores a los que dirigió en otras instituciones. Uno de los elegidos por el DT es Nahuel Genez.

El oriundo de la localidad bonaerense de Ezeiza formó parte de la estructura de Temperley en la última edición de la Primera Nacional. En el Gasolero ganó espacio desde que el Yagui sucedió en el cargo a Aníbal Biggeri.

Peñarol de Paraná es uno de los equipos que lucharán por levantar el trofeo de la Copa Entre Ríos.

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Será el segundo club de Guido Rodríguez en España. Antes había jugado en Betis.

Guido Rodríguez fue presentado en Valencia

El lateral fue uno de los pilares de la buena campaña que protagonizó el Celeste. Disputó 21 encuentros en ese proceso, anotó un gol y aportó dos asistencia. Finalizado su contrato retornó a Boca Juniors, entidad propietaria de su pase. Extendió contrato con el Xeneize hasta el 31 de diciembre de 2027 para luego trasladarse a la capital entrerriana e incorporarse al Rojinegro.

Embed

“En Patronato encontré un grupo muy comprometido, desde el más chico al más grande. La verdad que la gente me trató muy bien, el utilero, los integrantes del cuerpo técnico y todos los compañeros sobre todo. Estoy muy contento de estar acá”, afirmó Genez, en diálogo con Ovación.

Una cara conocida de Rubén Forestello

La presencia de Forestello fue determinante para que el futbolista que lució la camiseta del seleccionado argentino en el Sudamericano Sub 20 que se desarrolló en Colombia en 2023 aceptara la propuesta recibida desde barrio Villa Sarmiento. “No me tengo que adaptar a la idea de juego de él. De todos modos siempre se puede mejorar”, resaltó Nahuel, quien dio detalles del mensaje que transmite el entrenador. “La idea será salir a ganar siempre, ya sea de local o de visitante. Claro que si no podemos sumar de a tres, buscaremos rescatar un empate. Esta idea nos deja tranquilo”, aseveró.

Ingresar a escena para asumir los desafíos oficiales demanda tomar riesgos. Esto se incrementa cuando el equipo se respalda en una propuesta ambiciosa como la que intentarán plasmar el modelo 2026 de Patronato. En este sentido Genez mencionó que el Rojinegro buscará ser pragmático en el objetivo de cosechar unidades en la mayor cantidad de encuentros posibles. “No siempre vamos a poder jugar bien. Si en algunos encuentros que nos toque jugar de visitante tendremos que defender más cerca de nuestro campo para rescatar, aunque sea un empate, lo vamos hacer”, aclaró.

Ilusionado con el modelo 2026 de Patronato

Una lesión en una de sus rodillas le impidió al marcador de punta izquierdo estar presente en los primeros encuentros amistosos que el representante entrerriano disputó ante Atlético Rafaela. Nahuel observó a sus compañeros desde un costado del campo de juego. Desde ese sector realizó un breve análisis de los dos juegos ante la Crema. El equipo anduvo muy bien en los dos amistosos. Estamos muy contentos con lo que se está formando día a día”, se entusiasmó.

El contrato firmado indica que Genez deberá retornar a Boca una vez finalizada su estadía en Patronato. El lateral aclaró que su premisa no será utilizar al Rojinegro como vidriera para luego ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico del Xeneize. “Quiero cumplir un buen papel en Patronato. No pienso más allá. Después veremos como sigue mi carrera. Hoy estoy muy contento de estar en una ciudad muy linda y en un club donde me recibieron excelente”, recalcó.

Nahuel Genez Rubén Forestello Patronato
Noticias relacionadas
Franco Colapinto y una experiencia esperanzadora. 

Franco Colapinto terminó en el podio del test con Alpine

rocamora celebro su primera victoria en la liga femenina

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Rowing cerró el fin de semana con puntaje ideal

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Proyección. Alyson Guerra ya había participado de una primera prueba, donde dejó una buena impresión.  

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Ver comentarios

Lo último

El fin del pago rechazado: por qué el débito con múltiples medios de pago beneficia a usuarios y empresas

El fin del "pago rechazado": por qué el débito con múltiples medios de pago beneficia a usuarios y empresas

Nahuel Genez: Encontré un grupo muy comprometido

Nahuel Genez: "Encontré un grupo muy comprometido"

La CAME le solicitó a Caputo una baja en las sanciones de la Ley de Inocencia Fiscal

La CAME le solicitó a Caputo una baja en las sanciones de la Ley de Inocencia Fiscal

Ultimo Momento
El fin del pago rechazado: por qué el débito con múltiples medios de pago beneficia a usuarios y empresas

El fin del "pago rechazado": por qué el débito con múltiples medios de pago beneficia a usuarios y empresas

Nahuel Genez: Encontré un grupo muy comprometido

Nahuel Genez: "Encontré un grupo muy comprometido"

La CAME le solicitó a Caputo una baja en las sanciones de la Ley de Inocencia Fiscal

La CAME le solicitó a Caputo una baja en las sanciones de la Ley de Inocencia Fiscal

Retiraron muebles y equipos: final definitivo para el Banco Nación en Santa Elena

Retiraron muebles y equipos: final definitivo para el Banco Nación en Santa Elena

Horóscopo del martes 27 de enero de 2026

Horóscopo del martes 27 de enero de 2026

Policiales
Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora

Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora

Ovación
Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Guido Rodríguez fue presentado en Valencia

Guido Rodríguez fue presentado en Valencia

La provincia
Retiraron muebles y equipos: final definitivo para el Banco Nación en Santa Elena

Retiraron muebles y equipos: final definitivo para el Banco Nación en Santa Elena

Urcel Argentina emitió un comunicado tras los incidentes en el Puerto de Concepción del Uruguay

Urcel Argentina emitió un comunicado tras los incidentes en el Puerto de Concepción del Uruguay

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Dejanos tu comentario