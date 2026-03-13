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Dos entrerrianos aceleran en el Oscar Cabalén

Los entrerrianos Joel Gassmann y Exequiel Bastidas se presentan en Córdoba, donde este sábado clasifican para la segunda del año.

13 de marzo 2026 · 20:36hs
El crespense Joel Gassmann va por un buen resultado en la Clase 3 con el Chevrolet Cruze.

El crespense Joel Gassmann va por un buen resultado en la Clase 3 con el Chevrolet Cruze.

El Turismo Nacional llega al autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia en Córdoba para disputar su segunda fecha de la temporada. Este sábado habrá clasificación para la Clase 2 (a las 13.30 y 15.15) y lo mismo para la Clase 3 a las 16.05. Dos entrerrianos, Joel Gassmann y Exequiel Bastidas serán de la partida en el trazado cordobés.

Joel Gassmann
Joel Gassmann compite en Córdoba.

Joel Gassmann compite en Córdoba.

La divisional mayor contará con un total de 37 autos. Blas Sefchek (Volkswagen Vento), regresará a Clase 3 disputando su primera competencia de la temporada este fin de semana. El piloto nativo de Eduardo Castex (La Pampa), lo hará integrándose al equipo Mumu Racing. En el trazado cordobés estará el crespense Joel Gassmann con un Chevrolet Cruze del equipo de Jerónimo Teti.

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“Luego de la prueba que realizó Jero hubo algunas cositas que gustaron. La verdad que fue bastante productiva la prueba. Así que vamos con fe, con optimismo; esperemos ser protagonistas y haber pegado también un saltito con el motor, que lo vamos a necesitar para poder estar un poco más adelante que en Paraná y pelear por cosas importantes el fin de semana”, dijo Gassmann.

Así llega la Clase 2 a Córdoba

Por su parte, la Clase 2 llegará con 34 inscriptos. Máximo Donzino (Ford Fiesta Kinetic), Gastón Martínez Minetti (Toyota Etios) y Martín Blasig (Peugeot 208) han confirmado su regreso a Clase 2, en la cual debutará Franco Romano, a bordo de un Toyota Yaris atendido por Alquat Motorsport. El paranaense Exequiel Bastidas estará a bordo del Toyota Yaris del equipo de Alejandro Bucci.

Entrerrianos Joel Gassmann Córdoba
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