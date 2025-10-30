Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato celebra tres años de su histórico título en la Copa Argentina

Patronato y una fecha que recordará para siempre. Fue el campeonato ganado en Mendoza en 2022 ante Talleres.

30 de octubre 2025
Este 30 de octubre, el pueblo rojinegro vuelve a vestirse de fiesta. Patronato de Paraná celebra el tercer aniversario de la noche más gloriosa de su historia: la conquista de la Copa Argentina 2022, obtenida tras vencer por penales a Talleres de Córdoba en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Aquella jornada, el equipo dirigido por Facundo Sava hizo historia al darle al club su primer y único título nacional, una hazaña que quedó grabada para siempre en la memoria de los entrerrianos. Con garra, humildad y un juego sólido, el “Patrón” se impuso en una final inolvidable que lo coronó campeón del fútbol argentino.

El triunfo no solo significó una estrella para el escudo, sino también la posibilidad de disputar la Copa Libertadores 2023, marcando la primera participación internacional del club. Fue el broche de oro para una campaña que combinó sacrificio y gloria, y que aún hoy emociona a los hinchas.

A tres años de aquella gesta, Patronato recuerda con orgullo a los protagonistas de una noche mágica que quedará escrita para siempre en la historia del fútbol entrerriano.

El gol de Patronato

En Mendoza y con un gol de carambola de Tiago Banega (77′ST), el Patrón sumó su primer título profesional. El equipo de Sava quedó en la historia grande.

