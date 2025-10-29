Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

En Entre Ríos rige la veda para la pesca de surubí

La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos informó que rige una veda para la pesa del surubí. La misma se extenderá hasta el 15 de marzo.

29 de octubre 2025 · 17:11hs
Sólo se permite la pesca deportiva con devolución inmediata

Sólo se permite la pesca deportiva con devolución inmediata, en este caso, del surubí. 

La medida, dispuesta desde la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización está vigente desde el 15 de agosto y sólo permite la pesca deportiva con devolución inmediata de la pieza cobrada desde el 16 de marzo al 14 de agosto de cada año.

Quedan exceptuados de la obligación los pescadores artesanales que acrediten su condición de tales, cuyas capturas se destinen únicamente al consumo propio y a la venta al público.

entre rios: miercoles fresco y despejado

Entre Ríos: miércoles fresco y despejado

el gobierno de entre rios anuncio el cronograma de pagos de haberes de octubre

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de octubre

Detalles sobre la veda del surubí

Marcelo Sapetti, director de la repartición citada, especificó que cualquier violación a la presente disposición dará lugar a las sanciones previstas en la Ley de Pesca Nº 4892.

Agregó que el objetivo es administrar y regularizar la actividad de la pesca deportiva, con el objeto de resguardar la especie en cuestión, de aquellos sistemas de captura inapropiados, que puedan poner en riesgo la existencia y sostenibilidad del mismo.

En cuanto a la especie de dorado, el funcionario complementó al recordar que en Entre Ríos se la declaró por Ley como pez de interés turístico provincial y prohíbe su pesca comercial, acopio, venta, tenencia y tránsito en todo el territorio provincial. No obstante, permite la pesca cuando se realice en forma deportiva y con devolución obligatoria, así como la que realicen los pobladores ribereños por cuenta propia para su alimentación y la de sus familias, y los pescadores artesanales para consumo familiar o venta directa al público, garantizando las medidas de resguardo de la especie.

Las acciones de fiscalización se realizan en coordinación desde la Policía entrerriana y el Ministerio de Desarrollo Económico. Por caso, este martes se concretó un operativo de control iniciado por personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de Villaguay sobre la ruta 20 y la Autovía Nacional 18, donde se logró el decomiso de más de 400 kilos de pescado que era transportado ilegalmente.

Entre Ríos Veda pesca surubí
