Racing empató contra Flamengo y no pudo llegar a la final

Racing buscó revertir la serie ante un Fla que sufrió la expulsión de Gonzalo Plata. Fin al sueño de la Libertadores para la Academia.

Por la revancha de las semifinales, Racing igualó este miércoles 0-0 ante Flamengo en el Estadio Presidente Perón y quedó eliminado del certamen continental. El conjunto brasileño se benefició con el 1-0 conseguido en la ida en Río de Janeiro , y ahora espera rival para la gran final del sábado 29 de noviembre. Fin del sueño de Racing en la Copa Libertadores

Desde el arranque, el encuentro se presentó intenso y con emociones en ambas áreas. Flamengo avisó a los 10 minutos con un remate de Luiz Araújo que salió apenas desviado, y enseguida respondió Racing con un cabezazo de Tomás Conechny que Agustín Rossi desvió con una gran atajada .

El arquero visitante volvió a ser protagonista al descolgar varios centros peligrosos, mientras que Facundo Cambeses sostuvo a la Academia con dos intervenciones decisivas ante Guillermo Varela y Giorgian De Arrascaeta.

El equipo de Gustavo Costas fue creciendo con el correr de los minutos, apoyado por el empuje de su gente y un recibimiento espectacular con bengalas y fuegos artificiales. Sin embargo, los primeros 45 terminaron sin goles.

Polémicas y emociones en el complemento

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica, con Racing intentando y Flamengo buscando golpear de contra. A los 55 minutos, el partido se encendió con la expulsión de Gonzalo Plata por una agresión sin pelota a Marcos Rojo. Con un hombre más, la Academia se lanzó al ataque.

A los 73’, el árbitro Piero Maza expulsó de manera polémica a Marcos Rojo, pero el VAR intervino y anuló la tarjeta roja al constatar que solo se trató de un choque de cabezas con un rival.

El tramo final fue todo de Racing: Maravilla Martínez, Almendra y Vietto tuvieron chances claras, pero Rossi se erigió como la figura del partido, tapando varias pelotas decisivas. En el minuto 91, el arquero argentino volvió a lucirse ante un disparo frontal de Luciano Vietto, que pudo cambiar la historia.

Flamengo resistió y va por la gloria

Con oficio y la jerarquía de su plantel, Flamengo aguantó el asedio y, pese a terminar sufriendo, selló su clasificación a la gran final de la Copa Libertadores 2025, donde buscará su cuarto título continental.

Racing, por su parte, se despidió con la frente en alto tras un partido donde mereció más, pero pagó caro el gol en contra de la ida en el Maracaná.

Formación de Racing Club confirmada

Titulares

(25) Facundo Cambeses

(34) Facundo Mura

(23) Nazareno Colombo

(6) Marcos Rojo

(27) Gabriel Rojas

(36) Bruno Zuculini

(5) Juan Ignacio Nardoni

(32) Agustín Almendra

(28) Santiago Solari

(17) Tomás Conechny

(9) Adrián Martínez

Suplentes

(21) Gabriel Arias

(15) Gastón Martirena

(3) Marco Di Césare

(2) Agustín García Basso

(18) Franco Pardo

(16) Martín Barrios

(35) Santiago Quirós

(26) Richard Sánchez

(11) Matías Zaracho

(77) Adrián Balboa

(7) Duván Vergara

(10) Luciano Vietto

Entrenador: Gustavo Costas

Formación de Flamengo confirmada

Titulares

(1) Agustín Rossi

(2) Guillermo Varela

(3) Léo Ortiz

(4) Léo Pereira

(26) Alex Sandro

(5) Erick Pulgar

(21) Jorginho

(10) Giorgian De Arrascaeta

(15) Jorge Carrascal

(7) Luiz Araújo

(50) Gonzalo Plata

Suplentes

(25) Matheus Cunha

(22) Emerson Royal

(13) Danilo

(61) João Victor

(6) Ayrton Lucas

(52) Evertton

(8) Saúl Ñíguez

(18) Nicolás De La Cruz

(30) Michael

(16) Samuel Lino

(27) Bruno Henrique

(23) Juninho Vieira

Entrenador: Filipe Luís