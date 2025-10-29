Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná avanza con la recuperación del balneario Thompson

La Municipalidad de Paraná ejecuta tareas de saneamiento del borde costero, en este marco avanza con la recuperación de la playa del balneario Thompson.

29 de octubre 2025 · 17:54hs
La Municipalidad de Paraná ejecuta tareas de saneamiento del borde costero, que incluye la eliminación de barros contaminados y el proceso de refulado de arena en el sector de playa. En forma paralela, continúan las tareas de mantenimiento del predio en el marco de la obra de sistematización del arroyo Las Viejas.

La obra es parte de la intervención integral del arroyo Las Viejas, dando respuesta a la recuperación y saneamiento de un espacio público emblemático: el balneario Thompson es el más importante de la región y con una extensión de 400 metros de playa.

LEER MÁS: Avanza la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

Los trabajos, a cargo de diferentes áreas del municipio, avanzan a buen ritmo sobre el borde costero. De este modo, paranaenses y visitantes podrán disfrutar del solar y sus servicios funcionando a pleno, en la antesala de la temporada de verano.

Declaraciones en el balneario Thompson

“Estamos trabajando en la recuperación de la playa del balneario Thompson. En este momento se está haciendo un proceso de retiro de los barros contaminados que durante años arrojó en esta playa el arroyo Las Viejas. Posteriormente, se va a proceder a un refulado de arena nueva, que va a permitir que la playa quede totalmente saneada”, planteó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

Thompson 2

Y añadió: “Como parte de eso se definió la recuperación de 80 centímetros de profundidad de la playa, que nos va a permitir eliminar todo el sedimento que se ha ido acumulando en este tiempo y tener una playa en las condiciones sanitarias adecuadas”.

Acto seguido, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó: “Estamos trabajando en el mantenimiento y la puesta a punto, con la instalación de sombreadores, el mantenimiento de los decks, duchas, regadores y una zona deportiva”.

Y siguió: “Se está trabajando en forma articulada entre las distintas secretarías para poder lograr que lleguemos antes de diciembre a tener listo el balneario”.

Municipalidad de Paraná Thompson
