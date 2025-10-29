Día de la Chamarrita se conmemora cada 29 de octubre a nivel nacional en homenaje al nacimiento de su creador, el entrerriano Linares Cardozo

Cada 29 de octubre se conmemora el Día de la Chamarrita Entrerriana, instituido en homenaje a la fecha de nacimiento del músico Rubén Manuel Martínez Solís, conocido popularmente como Don Linares Cardozo y considerado como el “padre” de este ritmo musical.

Por entonces ya había comenzado a desarrollar las inquietudes que lo convertirían en figura señera de la cultura regional: la investigación folclórica, la música lugareña de raíz tradicional y la pintura. En todos esos aspectos se destacó notablemente.

El profesor Martínez Solís, o Linares Cardozo, nació el 29 de octubre de 1920 en La Paz (Entre Ríos) y en esa ciudad cursó los estudios primarios y secundarios. Se trasladó luego a Paraná, donde obtuvo el título de Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación.

El Día de la Chamarrita y el hombre detrás de esta fecha

Ejerció la docencia en Paraná y Santa Fe hasta su jubilación, dejando siempre en sus discípulos, profundas lecciones humanitarias y de amor a la libertad y a la tierra nativa.

Reconocía con frecuencia a su madre (docente y guitarrista) como la inspiradora de su vocación.

Creaciones musicales, poéticas y plásticas

Desde muy joven, Linares Cardozo alternaba con los peones de campo, los pescadores y las personas humildes de La Paz y sus alrededores, recogiendo vivencias que luego volcaría en sus creaciones musicales, poéticas y plásticas. De uno de esos paisanos- seguramente el que mayor atracción le despertó- tomó el nombre para usarlo en su desempeño artístico.

En cierto modo fue influenciado por Atahualpa Yupanqui, a quien seguía con un interés no exento de admiración. Entonces entendió que Entre Ríos atesoraba un riquísimo material para desarrollar en su ámbito una obra similar a la que estaba realizando Yupanqui en otras regiones.

Recopilador de ritmos

Su investigación de ritmos, melodías y coplas populares, recogidas en los rincones más apartados del territorio provincial, en los montes y las islas, fue el sustento de su cancionero, al que añadió una fecunda creación intelectual.

Expresándose en ritmos de chamarrita, chamamé, valseado, milonga, estilo, rasguido doble, vals, carancho cupé, tanguito montielero, chacarera estirada o canción entrerriana, fueron surgiendo así temas como “Canción de cuna costera”, “Peoncito de estancia”, “Coplas felicianeras”, “Como los pájaros”, “La biznaguita”, “Islerito”, “El alzao”, “Chacarera de río seco”, “Silbidos de un entrerriano”, “Chamarrita del Chupín”, “Chamarrita de la encierra” y cientos de títulos que continúan recorriendo la geografía musical del país.

Paralelamente, realizó una obra pictórica que se distinguió por su sencillez y luminosidad, nutrida en el paisaje, el río y la gente de la costa.

Un libro de poemas, “El caballo pintado y la paloma” (por su arroyo Cabayú Cuatiá, de la ciudad de La Paz) y otro de memorias e ideas, “Júbilo de esperanza”, sintetizan su vasta creación literaria, de la que gran parte permanece inédita.

El patriarca del folclore entrerriano, autor también del Himno de Entre Ríos (llamado precisamente “Soy Entrerriano”), falleció en Paraná el 16 de febrero de 1996, a los 75 años y tras una década de padecimientos por una dolorosa enfermedad.

