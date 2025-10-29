Incendio destruyó dos colectivos en Paraná: investigan un posible cortocircuito

siniestro ocurrió en calle Londero, en las inmediaciones del acceso norte a la ciudad. Los colectivos registraron daños casi totales.

Un importante incendio se registró en la mañana de este miércoles en la zona norte de Paraná, donde dos colectivos fueron alcanzados por las llamas. El siniestro ocurrió en calle Londero, en las inmediaciones del acceso norte a la ciudad.

Según se informó, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió rápidamente al lugar tras recibir el alerta. El personal trabajó intensamente para controlar el fuego y evitar su propagación hacia sectores cercanos.

Los primeros reportes policiales indican que el hecho tuvo lugar en el Centro de Día Aprendiendo, ubicado en las cercanías de Mariápolis. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Si bien las causas del incendio aún se investigan, no se descarta que el origen haya sido una falla eléctrica en una de las unidades afectadas.

Personal de Bomberos y de la Policía de Entre Ríos continúa trabajando para determinar las circunstancias que provocaron el siniestro.