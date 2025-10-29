Uno Entre Rios | Ovación | Naithan Casco

Naithan Casco debe someterse a una compleja cirugía

Naithan Casco, hijo del futbolista de Universitario Tiago Casco, padece una atresia esofágica. El pequeño debe ser operado en Buenos Aires y solicitan ayuda.

29 de octubre 2025 · 17:44hs
Naithan Casco tiene un año y cinco meses.

Naithan Casco es un pequeño que nació el 30 de abril de 2024, en Paraná, tras 36 semanas de gestación. Los profesionales decidieron adelantar el parto ya que en la última ecografía descubrieron que padecía de atresia esofágica, una malformación congénita.

Naithan, que es hijo del futbolista de Universitario Tiago Casco, fue operado dos veces en Paraná y debe someterse a una tercera cirugía, en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Allí le realizarán endoscopía y, de acuerdo a lo que observen los facultativos, determinarán el camino a seguir para la nueva operación.

Cómo ayudar a Naithan Casco

La familia puso a disposición los Alias del papá, Tiagocasco10 (a nombre de Tiago Martín Casco), y la mamá, Carlaanahi.30 (a nombre de Carla Anahí Fernández), para quienes puedan y deseen colaborar, ya que su estadía en Buenos Aires será por tiempo indeterminado.

También sus padres solicitaron a la gente que rece por él, ya que consideran que la buena energía les servirá para poder superar esta adversidad.

