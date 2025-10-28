Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Inicia el juicio contra el ex-futbolista de Patronato Diego García

El jugador que pasó por Patronato fue acusado de "abuso sexual con acceso sexual" por una joven de La Plata durante 2021.

28 de octubre 2025 · 09:22hs
Diego García integró el plantel de Patronato en el primer semestre de la temporada 2022

UNO / Mateo Oviedo

El ex-mediocampista de Patronato Diego García afrontará ante la Justicia el inicio del juicio oral en su contra en el marco de la acusación de “abuso sexual con acceso sexual” a una joven en La Plata durante 2021. El proceso estará en manos del Tribunal Oral en los Criminal N.º 5 de la capital bonaerense.

El avance de la causa se produce luego de que los camaristas correspondientes refutaran las versiones de García y dieran validez al testimonio de la denunciante (cuyo nombre permaneció y permanece anónimo), respaldado además con pericias médicas oficiales y declaraciones de testigos.

Según la denuncia en su contra, durante el mes de febrero de 2021, el futbolista asistió junto a otros jugadores de Estudiantes de La Plata a una fiesta en una quinta del barrio El Rodeo. Según la víctima, ella jugadora de hockey del Pincha, el jugador la llevó allí a un baño, donde la golpeó y violó.

Pese al procesamiento a su nombre desde entonces, García pudo continuar con su carrera deportiva, aunque el club platense activo el protocolo de género y lo separó del plantel profesional. Tras un paso por Patronato, donde disputó 17 encuentros en el primer semestre de la temporada 2022, la entidad bonaerense le rescindió su contrato y la Justicia de la Provincia de Buenos Aires lo autorizó a jugar en el exterior.

Los años de prisión que podría afrontar Diego García

A partir de la denuncia se contempla una pena de entre 6 y 15 años de prisión de cumplimiento efectivo. La Cámara de Apelaciones y Garantías de la capital bonaerense había rechazado el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del futbolista y confirmó en cambio la elevación a juicio oral dispuesta por el juez de Garantías Pablo Raele, a pedido de la fiscal Cecilia Corfield.

Cabe mencionar que del juicio oral participarán en calidad de testigos diversos jugadores que en ese entonces compartieron equipo con el acusado. Entre ellos figuran los entrerrianos Mauro Díaz y Leonardo Godoy.

También serán citados a brindar su testimonio Nazareno Colombo, Lucas Rodríguez, Darío Sarmiento, Luciano Squadrone, Ángel Emanuel González, Martín Cauteruccio, Gaspar Di Pizio, Juan Manuel Sánchez Miño, Nicolás Pasquini y Enzo Kalinski.

