Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. En cambio, en el Siempre Sale hubo 23 ganadores, tres de son de Entre Ríos.

29 de octubre 2025 · 22:03hs
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles. En cambio, en la modalidad Siempre Sale hubo 23 ganadores, tres de son de Entre Ríos.

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 37-35-17-39-23-43. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $650.000.000.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 00-32-35-03-39-29. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.581.574.649.

Por su parte, en La Revancha aparecieron los siguientes números: 08-39-11-17-37-22. También el pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $4.727.518.047.

En el Siempre Sale salieron los siguientes números: 00-10-15-16-27-25. Hubo 23 ganadores y cada uno se lleva $10.517.997,67. Tres de los favorecidos son de Entre Ríos.

