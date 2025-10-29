Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles. En cambio, en la modalidad Siempre Sale hubo 23 ganadores, tres de son de Entre Ríos.
Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes
Ningún apostador ganó los pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. En cambio, en el Siempre Sale hubo 23 ganadores, tres de son de Entre Ríos.
Todos los sorteos del Quini 6
En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 37-35-17-39-23-43. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $650.000.000.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 00-32-35-03-39-29. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.581.574.649.
Por su parte, en La Revancha aparecieron los siguientes números: 08-39-11-17-37-22. También el pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $4.727.518.047.
En el Siempre Sale salieron los siguientes números: 00-10-15-16-27-25. Hubo 23 ganadores y cada uno se lleva $10.517.997,67. Tres de los favorecidos son de Entre Ríos.