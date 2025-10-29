Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

29 de octubre 2025 · 08:58hs
Un intento de femicidio ocurrió en la noche del martes en Paraná, cuando una mujer de 49 años fue herida de bala por su pareja durante una discusión en el barrio 72 Viviendas, en inmediaciones de calles Celia Torrá y Río Gualeguay. La causa está en manos de la Unidad Fiscal de Género, y el agresor es intensamente buscado.

Según indicó a UNO Carlos Schmunck, jefe de la Departamental Paraná de Policía, en estos momentos buscan intensamente a un hombre que hirió a su pareja el martes por la noche, durante una discusión, El funcionario precisó que la víctima recibió un disparo en el hombro y debió ser trasladada al hospital San Martín.

Ataque y huída

Según la investigación preliminar, la víctima intentó ingresar a la torre donde vive cuando el agresor efectuó un disparo, impactando en su hombro derecho. Tras el ataque, el hombre huyó en una motocicleta, presuntamente de su propiedad. La Policía estima que el agresor huyó a su provincia de origen, Santa Fe. El fiscal interviniente dispuso que se emitieran alertas en los puestos camineros y zonas limítrofes con la provincia de Santa Fe, especialmente en el Túnel Subfluvial y los accesos a Paraná, para dar con su paradero.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde recibió atención médica. La bala tuvo ingreso y salida sin comprometer órganos vitales. La víctima fue dada de alta y se encuentra en su domicilio, fuera de peligro.

Asimismo, la mujer formalizó su denuncia ante la Fiscalía de Género, donde ratificó lo sucedido. No existen antecedentes previos de denuncias por violencia entre la pareja, que mantenía una relación desde hacía tres años.

El ataque es considerado un intento de femicidio y la causa avanza bajo estricta reserva judicial.

