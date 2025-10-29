Uno Entre Rios | El País | Cámara Nacional Electoral

La Cámara Nacional Electoral emitió una alerta por estafa digital

La Cámara Nacional Electoral advirtió sobre un correo fraudulento que simula provenir de MI ARGENTINA. El mensaje insta a pagar una supuesta multa por no haber votado.

29 de octubre 2025 · 21:42hs
La Cámara Nacional Electoral emitió un comunicado para alertar a la ciudadanía sobre la circulación de un correo electrónico falso —[email protected]— que simula ser enviado por la plataforma MI ARGENTINA.

En el mensaje, se informa al destinatario que debe regularizar su situación por no haber votado y se lo insta a ingresar a un enlace que, en realidad, sustrae datos personales del dispositivo.

Datos sobre la estafa digital

Desde el organismo aclaran que no se envían correos electrónicos de este tipo, y que la única vía oficial para verificar la situación del elector es el sitio web: https://infractores.padron.gov.ar.

La maniobra forma parte de una modalidad de estafa digital conocida como phishing, que busca engañar al usuario para obtener información sensible como contraseñas, datos bancarios o credenciales de acceso. En este caso, se utiliza una temática sensible como el cumplimiento del deber cívico para generar urgencia y temor.

Las autoridades recomiendan no abrir enlaces ni descargar archivos de correos sospechosos, verificar siempre la dirección del remitente y consultar fuentes oficiales ante cualquier duda. En caso de haber ingresado datos en el sitio falso, se sugiere realizar una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) y tomar medidas de seguridad como el cambio de contraseñas.

La participación electoral es un derecho y una obligación, pero también debe ser protegida frente a intentos de manipulación digital. Por eso, la Cámara Nacional Electoral recuerda que toda información oficial sobre infracciones y multas se encuentra exclusivamente en sus canales institucionales.

