La Cámara Nacional Electoral emitió una alerta por estafa digital.

La Cámara Nacional Electoral emitió un comunicado para alertar a la ciudadanía sobre la circulación de un correo electrónico falso —[email protected]— que simula ser enviado por la plataforma MI ARGENTINA.
La Cámara Nacional Electoral advirtió sobre un correo fraudulento que simula provenir de MI ARGENTINA. El mensaje insta a pagar una supuesta multa por no haber votado.
En el mensaje, se informa al destinatario que debe regularizar su situación por no haber votado y se lo insta a ingresar a un enlace que, en realidad, sustrae datos personales del dispositivo.
Datos sobre la estafa digital
Desde el organismo aclaran que no se envían correos electrónicos de este tipo, y que la única vía oficial para verificar la situación del elector es el sitio web: https://infractores.padron.gov.ar.
La maniobra forma parte de una modalidad de estafa digital conocida como phishing, que busca engañar al usuario para obtener información sensible como contraseñas, datos bancarios o credenciales de acceso. En este caso, se utiliza una temática sensible como el cumplimiento del deber cívico para generar urgencia y temor.
Las autoridades recomiendan no abrir enlaces ni descargar archivos de correos sospechosos, verificar siempre la dirección del remitente y consultar fuentes oficiales ante cualquier duda. En caso de haber ingresado datos en el sitio falso, se sugiere realizar una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) y tomar medidas de seguridad como el cambio de contraseñas.
La participación electoral es un derecho y una obligación, pero también debe ser protegida frente a intentos de manipulación digital. Por eso, la Cámara Nacional Electoral recuerda que toda información oficial sobre infracciones y multas se encuentra exclusivamente en sus canales institucionales.