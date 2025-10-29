Uno Entre Rios | La Provincia | TC

TC en Paraná: recomendaciones desde el Túnel Subfluvial

El TC llegará este fin de semana a Paraná y desde el Túnel Subfluvial se brindaron recomendaciones para que la transitabilidad por el viaducto sea la ideal.

29 de octubre 2025 · 19:58hs
Por la llegada del TC a Paraná

Por la llegada del TC a Paraná, brindaron recomendaciones desde el Túnel Subfluvial. 

Con motivo de disputarse este fin de semana la 13ª fecha oficial del Turismo Carretera en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná (CVE), el Túnel Subfluvial Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis brinda una serie de recomendaciones para favorecer la transitabilidad en el viaducto.

Recomendaciones desde el Túnel Subfluvial

Dado que este evento podría generar un incremento considerable en la circulación vehicular y alterar el tráfico habitual, el Ente Interprovincial sugiere a los usuarios:

* Planificar el horario de cruce respetando el régimen de velocidad mínima y máxima (40 y 60 Km/h, respectivamente).

* Respetar los tiempos de las barreras del peaje.

El viaducto posee características constructivas únicas, como la ausencia de banquinas o salidas de emergencia en su interior, lo que obliga a trabajar con mayores niveles de previsión y seguridad.

Por este motivo, las estaciones de peaje y sus barreras son herramientas esenciales de seguridad. Regulan el tránsito a partir de las indicaciones de un operador que monitorea permanentemente el flujo en el interior del viaducto desde una sala de control.

Este mecanismo perfectamente sincronizado permite al túnel canalizar el tránsito de cuatro vías a solo una por mano en su interior, manteniendo una distancia de 30 metros entre vehículos. Por ello, las barreras no pueden ser levantadas para permitir el paso a discreción, a diferencia de lo que ocurre en rutas y autopistas. El tiempo de espera es parte de un mecanismo que garantiza la seguridad de todos los usuarios.

Más sugerencias desde el Ente

Asimismo, se recuerdan las medidas de seguridad vial que se deben considerarse al circular:

* Documentación obligatoria: licencia de conducir vigente, DNI, Cédula de identificación del automotor, Póliza de seguro, Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente y Oblea de GNC (si corresponde).

* Planificación: revisar condiciones meteorológicas, elegir la ruta más apropiada y evitar circular con niebla o lluvias intensas.

* Estado del vehículo: verificar fluidos, neumáticos, frenos y luces.

* Descanso: descansar al menos ocho horas antes del viaje y no conducir después de una jornada laboral.

* Concentración: no consumir alcohol y evitar distracciones (celular, mate o dispositivos de música).

* Uso de cinturón: todos los pasajeros deben usar cinturón de seguridad. Los niños hasta los 10 años o 1,50 m de altura deben viajar en el asiento trasero, utilizando el Sistema de Retención Infantil (SRI) adecuado.

* Luces y velocidad: llevar siempre las luces bajas encendidas, respetar las velocidades máximas y adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y la señalización.

