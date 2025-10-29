Últimos detalles para vivir el Maratón de la Avicultura.

La tradicional Maratón de la Avicultura se correrá el 1° de noviembre con recorridos de 5 y 10 kilómetros. Habrá música y patio gastronómico.

El próximo 1° de noviembre, la ciudad de Crespo volverá a llenarse de energía con una nueva edición el Maratón de la Avicultura, una de las actividades más esperadas del calendario deportivo y social del año. La competencia, que combina exigencia atlética, espíritu comunitario y un entorno urbano singular, tendrá su previa desde las 17, mientras que la largada oficial será a las 18.

Con la conducción y relatos de Ricardo Gauna , la FM Sol 93.3 acompañará la jornada con una transmisión en vivo, acercando a los oyentes todo lo que suceda en las calles crespenses, los testimonios de los protagonistas y el color que cada año distingue a esta propuesta.

Turismo y comunidad

La Maratón de la Avicultura es, sin dudas, uno de los eventos deportivos más grandes e identificatorios de Crespo. Así lo destacó Juan Francisco Morales, subdirector de Deportes de la Municipalidad, quien remarcó el valor simbólico y organizativo que tiene esta competencia para la ciudad. “Es uno de los eventos más importantes del año. Si bien suele estar ligada a la Fiesta Nacional de la Avicultura, este año no se realizará la fiesta mayor, así que la maratón cobra aún más protagonismo. Es una actividad que representa a toda la comunidad”, explicó Morales en diálogo con Ovación.

Si bien la tradicional fiesta nacional se celebra cada dos años, la maratón se mantiene firme como una de las tradiciones deportivas más arraigadas, congregando tanto a atletas profesionales como a vecinos que disfrutan de participar en familia. Entre las principales novedades de esta edición, el funcionario destacó el nuevo circuito de 10 kilómetros, que se correrá por única vez, sin repetir vueltas. “En las ediciones anteriores eran dos vueltas de cinco kilómetros, pero este año decidimos hacer una sola vuelta de diez. Así los corredores podrán conocer distintos sectores de la ciudad. Vamos a estar pasando por seis o siete barrios, no solo por la zona céntrica y el Parque del Lago”, precisó Morales.

Maraton de la avicultura 1 Últimos detalles para vivir el Maratón de la Avicultura.

Este cambio, además, facilitará la organización del tránsito, ya que una vez que los atletas pasen por cada sector, las calles podrán liberarse progresivamente. El entusiasmo por la prueba se refleja en los números: al cierre de las inscripciones online, ya se habían anotado más de 240 atletas, superando el registro del año pasado, que rondó los 200. “Esperábamos unos 250 y estamos muy cerca de ese número. Hay participantes de distintos puntos de Entre Ríos, de Santa Fe y también de Corrientes. Incluso muchos se inscriben el mismo día del evento, así que seguramente superaremos esa marca”, anticipó el subdirector de Deportes.

El crecimiento sostenido de la convocatoria demuestra cómo la competencia se ha consolidado como una cita fija en el calendario atlético regional, con corredores que vuelven año tras año atraídos por el recorrido, la organización y el clima festivo.

Para todos los públicos

Como es habitual, la maratón contará con dos distancias: 10 kilómetros competitiva, pensada para corredores federados o con entrenamiento previo. 5 kilómetros recreativa, abierta a toda la comunidad, sin necesidad de inscripción previa. La caminata y trote recreativo buscarán reunir a familias, clubes, instituciones y grupos deportivos locales, con premios y medallas finisher para los primeros 200 participantes.

“Queremos que todos sean parte, incluso quienes no se sienten preparados para los 10 kilómetros. Pueden caminar, trotar o simplemente acompañar. Lo importante es participar”, subrayó Morales.

Maraton de la avicultura 2 Últimos detalles para vivir el Maratón de la Avicultura.

El cierre de la competencia tendrá un ambiente festivo y familiar, con una gran propuesta cultural en el anfiteatro del Parque del Lago. Habrá cantinas a cargo de los clubes locales, con venta de comidas y bebidas, además de un escenario musical con cinco bandas de distintos géneros. El plato fuerte de la noche será El Brujo Ezequiel, que subirá al escenario cerca de la medianoche, luego de los shows de chamamé, música alemana y cumbia que animarán la previa.

Todo el evento será con entrada libre y gratuita, invitando tanto a los vecinos como a visitantes de otras localidades a disfrutar de una noche distinta en Crespo.Morales destacó que la participación ciudadana es clave para el éxito del evento, no solo por los corredores, sino también por quienes salen a alentar desde las veredas o colaboran en la organización. “La gente siempre acompaña. Es muy lindo ver a los vecinos salir a aplaudir, saludar a los atletas o sumarse a la caminata. Además, durante el recorrido habrá puestas en escena de los talleres municipales de teatro, danza, batucada y discapacidad. Todo eso le da color y alegría a la jornada”, comentó.

Maratón de la Avicultura

La Maratón de la Avicultura se consolida así como una fiesta popular que trasciende el deporte, fortaleciendo la identidad local y generando movimiento económico. “Al no tener puntos turísticos como un río, los eventos deportivos son fundamentales para el turismo en Crespo. Viene gente a alojarse, a comer, a recorrer los negocios. Se genera movimiento en la ciudad”, explicó Morales.

A lo largo de los años, la prueba se transformó en una marca registrada de Crespo, uniendo el deporte con la tradición avícola y la vida comunitaria. Cada nueva edición reafirma esa conexión: corredores que llegan desde distintas provincias, vecinos que se suman, música en vivo y un cierre a pura celebración. “Es muy lindo ver cómo la maratón fue creciendo. Hoy muchos deportistas ya la tienen marcada en su calendario. Eso habla del compromiso de la gente y del trabajo de todas las áreas municipales. Esperamos que el clima acompañe y que todos disfruten de una gran jornada”, concluyó Morales.