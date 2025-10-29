APB: Patronato sorprendió a Sionista El Rojinegro derrotó al Centro Juventud en uno de los juegos de la 12° fecha del Torneo Clausura de la APB. Recreativo es el único líder. 29 de octubre 2025 · 09:58hs

Patronato dio el golpe en la jornada que marcó el inicio de la 12° fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El Rojinegro bajó de la cima a Sionista al derrotarlo 68 a 56 en el estadio Moisés Flesler.

La segunda victoria del elenco de barrio Villa Sarmiento en el certamen fue capitalizada por Recreativo. El Bochas superó en condición de local a Quique 80 a 66. De esta manera se mantiene en la cima de las posiciones con puntaje ideal.

Olimpia saltó al tercer escalón de las posiciones. El CAO se ubicó en el podio al vencer en el estadio Humberto Pietranera a San Martín 76 a 60. Por su parte, Paracao le ganó en el Gigante del Sur a Ciclista 83 a 72. Mientras que en el estadio Luis Butta Talleres derrotó a Echagüe 88 a 51. Resultados de la 12° fecha del Clausura de la APB Martes Recreativo 80 – Quique 66 Sionista 56 – Patronato 68 Paracao 83 – Ciclista 72 Echagüe 51 – Talleres 88 Olimpia 76 – San Martín 60 Miércoles 21: Rowing – Unión (Crespo) Libre: Estudiantes Recreativo, en lo más alto de la tabla La tabla de posiciones del Torneo Clausura de Primera División A es la siguiente Recreativo 20 (10-0) Sionista 19 (8-3) Olimpia 19 (8-3) Ciclista 18 (8-2) Estudiantes 17 (6-5) Quique 17 (6-5) Talleres 17 (6-5) Paracao 16 (5-6) Rowing 14 (4-6) Unión 14 (4-6) Patronato 14 (2-10) Echagüe 12 (2-8) San Martín 12 (1-10)