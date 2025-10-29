Uno Entre Rios | Policiales | UADER

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

La Fiscalía abrió de oficio una investigación penal contra un psicólogo ex docente de la Facultad de Psicología de Uader.

29 de octubre 2025 · 12:15hs
El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos inició una investigación penal para determinar si existieron delitos de índole sexual o situaciones de abuso de poder vinculadas a personas o en el contexto de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

"Dicha decisión, fue adoptada de oficio y al margen de lo dispuesto por la casa de altos de estudios de dar inicio a una información sumaria interna, tendiente a reunir antecedentes y determinar, en el marco de sus competencias, las posibles responsabilidades que pudieran corresponder", se informó desde el Poder Judicial.

El comunicado no menciona identidad de la persona a partir de quien se abrió la investigación, pero en las redes sociales trascendió que sería un psicólogo ex docente que ejerció en dicha casa de estudios hasta 2019 y que actualmente es conocido por sus presentaciones en streaming.

Y se agregó: "La medida se tomó a partir de publicaciones periodísticas y manifestaciones en redes sociales que mencionan supuestos hechos de violencia de género. La investigación busca esclarecer posibles situaciones de abuso de poder y/o delitos contra la integridad sexual que podrían haber sido cometidos por personas vinculadas a la comunidad universitaria".

Desde la Unidad Fiscal de Género se informó que quienes deseen brindar información o realizar denuncias sobre los hechos que tomaron estado público pueden acercarse a la Oficina de la Unidad Fiscal de Atención Primaria, ubicada en Santa Fe 290, Paraná, donde se garantiza la confidencialidad de los testimonios.

