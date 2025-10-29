Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

La Fiscalía abrió de oficio una investigación penal contra un psicólogo ex docente de la Facultad de Psicología de Uader.

El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos inició una investigación penal para determinar si existieron delitos de índole sexual o situaciones de abuso de poder vinculadas a personas o en el contexto de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

"Dicha decisión, fue adoptada de oficio y al margen de lo dispuesto por la casa de altos de estudios de dar inicio a una información sumaria interna, tendiente a reunir antecedentes y determinar, en el marco de sus competencias, las posibles responsabilidades que pudieran corresponder", se informó desde el Poder Judicial.

El comunicado no menciona identidad de la persona a partir de quien se abrió la investigación, pero en las redes sociales trascendió que sería un psicólogo ex docente que ejerció en dicha casa de estudios hasta 2019 y que actualmente es conocido por sus presentaciones en streaming.

Y se agregó: "La medida se tomó a partir de publicaciones periodísticas y manifestaciones en redes sociales que mencionan supuestos hechos de violencia de género. La investigación busca esclarecer posibles situaciones de abuso de poder y/o delitos contra la integridad sexual que podrían haber sido cometidos por personas vinculadas a la comunidad universitaria".

Desde la Unidad Fiscal de Género se informó que quienes deseen brindar información o realizar denuncias sobre los hechos que tomaron estado público pueden acercarse a la Oficina de la Unidad Fiscal de Atención Primaria, ubicada en Santa Fe 290, Paraná, donde se garantiza la confidencialidad de los testimonios.