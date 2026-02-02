Uno Entre Rios | Ovación | España

El rugby del CAE se probará en España

El Club Atlético Estudiantes llegará este martes a Europa y recorrerá España. “Buscamos consolidar el grupo”, explicó a UNO Carlos Cubasso.

Alan Barbosa

Por Alan Barbosa

2 de febrero 2026 · 21:26hs
El rugby del Club Atlético Estudiantes (CAE) atraviesa horas especiales. Después de meses de planificación, esfuerzo colectivo y compromiso sostenido, la institución paranaense inició una gira internacional por España que marcará un punto fuerte en su proceso deportivo y humano rumbo a la temporada 2026. La delegación está integrada por 121 personas, entre ellas 90 jugadores, entrenadores, cuerpo médico, dirigentes y colaboradores, que durante dos semanas recorrerán Sevilla, Valencia y Barcelona.

La idea de concretar una experiencia de este tipo no es nueva dentro del club. Según contó Carlos Cubasso, presidente de la subcomisión de rugby del CAE, el proyecto comenzó a tomar forma hace casi dos años, con el objetivo de volver a consolidar al grupo superior, tal como ocurrió en la gira realizada en 2017. Aquella experiencia dejó huella: muchos de los jugadores que viajaron en ese momento hoy son dirigentes o referentes del plantel, y forman parte del crecimiento sostenido del rugby estudiantil.

LEER MÁS: Los Pumas conocen el fixture completo del Mundial de Rugby 2027

“Hace un año que venimos trabajando intensamente para esto. Cada vez que se acercaba la fecha, la ansiedad crecía más”, explicó Cubasso en diálogo con UNO, remarcando que la gira no responde únicamente a una cuestión deportiva, sino a la necesidad de fortalecer la convivencia, el compromiso y la responsabilidad dentro y fuera de la cancha.

El destino elegido no fue casual. Si bien se evaluaron alternativas como Sudáfrica, Inglaterra u otros países europeos de mayor exigencia rugbística, la dirigencia priorizó objetivos claros: entrenar todos los días, potenciar la preparación física, afianzar el conocimiento táctico y, sobre todo, fortalecer los lazos del grupo. “Partidos duros tenemos todo el año. Lo que buscamos es consolidar el grupo y formar no solo buenos jugadores, sino también futuros dirigentes”, subrayó Cubasso.

Estudiantes gira españa 1
En lo deportivo, la gira incluye tres partidos y entrenamientos diarios desde temprano, con jornadas que comienzan a las siete de la mañana y prácticas desde las ocho y media. El cuerpo técnico viaja completo, junto a dos preparadores físicos, médicos y una nutricionista, reflejo del nivel de organización y del respaldo institucional que acompaña al proyecto.

Para Joaquín Barrandeguy, director deportivo del rugby del CAE, la gira funciona como un cierre de etapa y, al mismo tiempo, como un punto de partida para lo que viene. “La idea surgió a principios de 2025 como parte del proceso que venimos llevando adelante y pensando en el torneo 2026. Queríamos fortalecer el grupo”, señaló en diálogo con UNO. Además, destacó que España fue elegida también por una cuestión logística, apoyada en contactos que facilitaron la organización integral del viaje.

Barrandeguy remarcó que el nivel de los equipos españoles no será el más exigente, pero que la gira está pensada como una pretemporada intensa. “Vamos a entrenar fuerte entre nosotros y aplicar lo trabajado en los partidos. El objetivo es volver con un grupo más unido y con la cabeza puesta en lo que viene”, explicó.Un aspecto clave de la experiencia es el componente humano. Para varios integrantes del plantel se trata del primer viaje internacional, algo que se trabaja especialmente desde lo formativo. Los jugadores fueron advertidos sobre la responsabilidad de representar al club, a la ciudad y a la provincia, entendiendo que la camiseta del CAE trasciende lo deportivo.

LEER MÁS: Murió Juan Elmo Moyano, histórico médico de Los Pumas, tras un accidente en Punta del Este

“El orgullo es enorme”, resumió Cubasso. “El club lo hacemos las personas, y ver a tanta gente comprometida, con ganas de devolverle al CAE todo lo que nos da, es algo maravilloso”.

Cuando la delegación regrese a Paraná, el desafío será capitalizar lo vivido y trasladarlo al campo de juego. En Estudiantes confían en que esta gira será un antes y un después, no solo para el plantel superior, sino para el futuro del rugby del club. La magnitud de la gira también se refleja en el respaldo dirigencial que acompaña a la delegación. Junto a los jugadores y entrenadores viajan autoridades del club, integrantes de la subcomisión y colaboradores que trabajaron durante meses para que el proyecto pudiera concretarse.

Durante la estadía en España, la delegación utilizará distintas instalaciones deportivas, incluyendo complejos con canchas de césped natural y sintético, donde se desarrollarán entrenamientos conjuntos con clubes locales. Más allá de los partidos programados, el intercambio cultural y deportivo aparece como uno de los ejes centrales de la experiencia, permitiendo a los jugadores conocer otras realidades, metodologías de trabajo y formas de vivir el rugby en contextos diferentes al argentino.

En España recorrerán Barcelona, Sevilla y Valencia

Estudiantes gira españa 2
Otro aspecto destacado es la convivencia entre generaciones. El plantel superior del CAE está conformado por jugadores con amplias diferencias de edad, algo que la gira potencia de manera natural. Compartir entrenamientos, comidas, traslados y tiempo libre durante más de dos semanas favorece la construcción de vínculos sólidos y el traspaso de experiencias entre quienes recién se suman y aquellos con mayor recorrido dentro del club.

LEER MÁS: Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Desde lo institucional, la gira también apunta a reforzar el sentido de pertenencia. Representar al Club Atlético Estudiantes fuera del país implica asumir un rol activo como embajadores de sus valores, tanto dentro como fuera de la cancha. El respeto, el compromiso y la responsabilidad son conceptos que la dirigencia remarca permanentemente y que forman parte del ADN del rugby albinegro.

España Rugby Club Atlético Estudiantes CAE Europa
