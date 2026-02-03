El guiño de Liverpool de Inglaterra a la obra del Indio Solari

Liverpool citó una frase de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en una publicación oficial en las redes sociales que rápidamente se viralizó.

Liverpool de Inglaterra sorprendió a sus seguidores al citar una frase de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda liderada por el Indio Solari, en una publicación oficial que rápidamente se volvió viral. El club inglés compartió una imagen de Hugo Ekitike tras su gran actuación ante Newcastle y despertó una ola de reacciones, especialmente entre hinchas argentinos.

El posteo fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de los Reds y mostró al delantero francés tomándose la oreja frente a la tribuna. La imagen estuvo acompañada por la frase "Un poco de amor francés", en clara referencia a la icónica canción del rock nacional.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

¡Vamos los Red(o)!“, fue la leyenda que acompañó el posteo del Liverpool, lo que disparó los comentarios de los aficionados albicelestes. “Que el CM diga si es argentino”, fue una de las bromas que surgieron. “(Alexis) Mac Allister maneja la cuenta”, fue otra de las ocurrencias que se hicieron virales.

La publicación llegó luego de la goleada 4-1 de Liverpool frente a Newcastle, por la fecha 24 de la Premier League. En ese partido, Ekitike fue una de las figuras al marcar un doblete clave para el equipo inglés.

El clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

La frase utilizada por el club pertenece al tema Un poco de amor francés, incluido en el álbum La mosca y la sopa, editado a comienzos de los años 90 por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El guiño cultural no pasó desapercibido y generó una catarata de respuestas positivas. Seguidores argentinos del Liverpool y fanáticos de la histórica banda de rock celebraron la referencia y destacaron el cruce entre la música nacional y el fútbol europeo.

La publicación se viralizó en pocas horas y volvió a mostrar el alcance global de las redes sociales de los clubes, donde una simple frase puede conectar culturas y pasiones a miles de kilómetros de distancia.