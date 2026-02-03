Tres partidos cierran la tercera fecha del Torneo Apertura

Banfield-Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia-Sarmiento e Instituto-Lanús serán los tres encuentros de martes del Torneo Apertura.

Banfield es uno de los equipos que todavía no ganaron en el Torneo Apertura.

Banfield y Estudiantes de Río Cuarto jugarán desde las 19, en el Estadio Florencio Sola, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) . Sebastián Zunino será el árbitro del partido que será televisado por TNT Sports Premium.

Huérfano de refuerzos y victorias, el Taladro buscará cortar la mala racha y corregir su andar frente al recién ascendido León del Imperio, comandado por el entrenador de Patronato Iván Delfino, que tampoco pudo sumar de a tres en lo que va de campeonato.

Posteriormente, Independiente Rivadavia y Sarmiento de Junín jugarán desde las 21.15 en el Estadio Bautista Gargantini. ESPN Premium transmitirá las acciones del duelo que será arbitrado por Luis Lobo Medina.

El vigente campeón de la Copa Argentina tuvo un sólido arranque y quiere seguir peleando el liderato de la Zona B, en la que podría ser el único líder con puntaje ideal, pero para eso deberá superar al Verdolaga, que llega tras derrotar a Banfield, y necesita engrosar el promedio.

Lanús va por el liderazgo

A la misma hora, Instituto y Lanús jugarán en el Estadio Monumental Presidente Perón. Bryan Ferreyra será el árbitro del duelo que transmitirá TNT Sports.

El vigente campeón de la Copa Sudamericana tuvo un sólido arranque y va por una victoria que lo lleve a lo más alto de la Zona A. Del otro lado, la Gloria buscará sumar sus primeros puntos mientras sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador, tras la salida de Daniel Oldrá, despedido la dirigencia del cuadro cordobés.