Tigre le dio otro duro golpe a Racing La Academia perdió su tercer partido consecutivo. Como local, Tigre lo derrotó por 3 a 1 y es uno de los líderes de la Zona B. 2 de febrero 2026 · 22:14hs

El Pity Martínez marcó su primer gol con la camiseta de Tigre.

Racing no levanta cabeza y sigue sin sumar en el Torneo Apertura. La Academia, que está último tras perder sus tres partidos, cayó en condición de visitante por 3 a 1 ante Tigre, que se trepó a lo más alto de la Zona B con siete unidades.

David Romero, a los 45+3 del primer tiempo, el ex-Patronato Ignacio Russo, a los 85 minutos, y el Pity Martínez, a los 89, le dieron la vitoria al Matador. Mientras que Gabriel Rojas, a los 80, había marcado el empate transitorio para el cuadro de Avellaneda.

