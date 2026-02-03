Uno Entre Rios | El Mundo | Francia

Allanaron la sede de X en Francia y citaron a declarar a Elon Musk

El Ministerio Público de París confirmó que el registro de la sede tiene como objetivo recabar pruebas sobre el funcionamiento interno de la red social.

3 de febrero 2026 · 10:40hs
La sede de la red social X fue allanada por las autoridades francesas que, además, citaron a Elon Musk para que comparezca ante la Justicia el próximo 20 de abril para un interrogatorio. Así lo anunció la Fiscalía de Francia en un comunicado.

La investigación que está a cargo de la Dirección General de la Gendarmería Nacional (DGGN), se produce tras dos denuncias realizadas el 12 de enero de 2025 y el 9 de julio de 2025, respectivamente.

"Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino", informó la fiscalía de París en el escrito.

La investigación se inició a principios de 2025 y la misma busca determinar la responsabilidad de la empresa en la manipulación algorítmica que afecta el debate democrático, así como su presunta complicidad en delitos graves que incluyen la difusión de pornografía infantil y la propagación de contenido negacionista a través de su inteligencia artificial, Grok.

Investigación

En tanto, medios internacionales destacan que el Ministerio Público de París confirmó que la entrada y registro en la sede nacional de X tiene como objetivo recabar pruebas sobre el funcionamiento interno de la red social y, además, se citó a Musk y a Linda Yaccarino para el próximo 20 de abril de 2026 bajo la figura de audición voluntaria.

Según la fiscal Laure Beccuau, este procedimiento busca ofrecer a los directivos la oportunidad de explicar su postura y detallar las medidas de cumplimiento normativo que pretenden implementar para ajustarse a la legislación local.

