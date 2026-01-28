Patronato tiene confirmado los tres primeros juegos de la Primera Nacional

Se confirmó este miércoles el calendario de las primeras tres fechas del campeonato de la Primera Nacional 2026. El certamen, que contará con la participación de Patronato, comenzará el viernes 13 de febrero. En las primeras jornadas el Rojinegro enfrentará a San Martín de Tucumán, Gimnasia y Tiro de Salta y Atlanta.
La agenda de Patronato
El Rojinegro tendrá su bautismo oficial en el año el domingo 15 de febrero. El elenco de barrio Villa Sarmiento se presentará en el norte del país, región donde visitará a San Martín de Tucumán. Este juego, correspondiente a la Zona B, se disputará a partir de las 19 en el estadio La Ciudadela.
El regreso del representante entrerriano al estadio Grella se producirá el sábado 21, ocasión en la que los dirigidos por Rubén Forestello recibirán desde las 20 a Gimnasia y Tiro de Salta.
Posteriormente se trasladarán al barrio porteño de Villa Crespo donde visitarán a Atlanta. Este juego, correspondiente a la tercera fecha, se llevará adelante el lunes 2 de marzo a partir de las 21 y formaría parte de la grilla de encuentros televisados.
Programación de la fecha 1, 2 y 3 de la Primera Nacional
Fecha 1
Zona A
Viernes 13 de febrero
17: San Miguel - Central Norte (Salta)
21.30: Godoy Cruz (Mendoza) - Ciudad Bolivar
Sábado 14 de febrero
17: San Telmo - Ferro
17: Acassuso - Chaco For Ever
17: All Boys – Mitre (Santiago del Estero)
17: Dep Morón - Defensores de Belgrano
20: Colón - Deportivo Madryn
Domingo 15 de febrero
17.30: Los Andes - Almirante Brown
19: Racing (Córdoba) – Estudiantes (Buenos Aires)
Zona B
Viernes 13 de febrero
21: Atlético Rafaela - Almagro
22: Gimnasia y Tiro (Salta) - Colegiales
Sábado 14 de febrero
18: Agropecuario - Deportivo Maipú
19: Tristán Suárez - Temperley
Domingo 15 de febrero
17: Chacarita - San Martín (San Juan)
17: Atlanta - Quilmes
17: Güemes (Santiago del Estero) - Nueva Chicago
19: San Martín (Tucumán) - Patronato
Lunes 16 de febrero
17: Gimnasia (Jujuy) - Midland
Fecha 2
Zona A
Sábado 21 de febrero
17: Acassuso – Racing (Cordoba)
19: Deportivo Madryn – Deportivo Morón
20: Ferro – San Miguel
21: Chaco For Ever – San Telmo
Domingo 22 de febrero
17: Defensores de Belgrano – Godoy Cruz
17: Almirante Brown – All Boys
18: Ciudad Bolivar – Los Andes
18: Central Norte – Colón
19.30: Mitre (Santiago del Estero) – Estudiantes (Buenos Aires)
Zona B
Sábado 21 de febrero
17: Nueva Chicago – Tristán Suárez
17: Colegiales - Atlanta
17: Almagro – San Martín (Tucumán)
19.30: San Martín (San Juan) – Güemes (Santiago del Estero)
20: Patronato – Gimnasia y Tiro (Salta)
20: Quilmes - Midland
Domingo 22 de febrero
17: Chacarita – Gimnasia (Jujuy)
19: Temperley – Agropecuario
20: Deportivo Maipú (Mendoza) – Atlético Rafaela
Fecha 3
Zona A
Sábado 28 de febrero
17: Los Andes - Defensores de Belgrano
17: San Miguel - Chaco For Ever
18: Estudiantes (Buenos Aires) - Almirante Brown
20: Colón - Ferro
Domingo 1 de marzo
17: San Telmo - Acassuso
17: Godoy Cruz - Deportivo Madryn
17: Deportivo Morón - Central Norte (Salta)
17: All Boys - Ciudad Bolivar
18: Racing (Córdoba) - Mitre (Santiago del Estero)
Zona B
Viernes 27 de febrero
22: Gimnasia y Tiro - Almagro
Sábado 28 de febrero
18: Agropecuario - Nueva Chicago
Domingo 1 de marzo
17: Gimnasia (Jujuy) - Quilmes
17: Midland - Colegiales
17: Güemes - Chacarita
19: San Martín (Tucumán) - Deportivo Maipú
19: Tristán Suárez - San Martín (San Juan)
Lunes 2 de marzo
21: Atlanta - Patronato