Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato tiene confirmado los tres primeros juegos de la Primera Nacional

En los primeros desafíos Patronato enfrentará a San Martín de Tucumán, Gimnasia y Tiro de Salta y Atlanta. Uno de esos juegos sería televisado.

28 de enero 2026 · 15:23hs
Rubén Forestello

Prensa Patronato

Rubén Forestello, DT de Patronato

Se confirmó este miércoles el calendario de las primeras tres fechas del campeonato de la Primera Nacional 2026. El certamen, que contará con la participación de Patronato, comenzará el viernes 13 de febrero. En las primeras jornadas el Rojinegro enfrentará a San Martín de Tucumán, Gimnasia y Tiro de Salta y Atlanta.

La agenda de Patronato

El Rojinegro tendrá su bautismo oficial en el año el domingo 15 de febrero. El elenco de barrio Villa Sarmiento se presentará en el norte del país, región donde visitará a San Martín de Tucumán. Este juego, correspondiente a la Zona B, se disputará a partir de las 19 en el estadio La Ciudadela.

Franco Meritello se consolida en el 11 inicial de Patronato.

Patronato igualó 0 a 0 ante Colón de Santa Fe en el tercer amistoso de pretemporada

patronato cruzara el tunel para medirse ante colon

Patronato cruzará el túnel para medirse ante Colón

El regreso del representante entrerriano al estadio Grella se producirá el sábado 21, ocasión en la que los dirigidos por Rubén Forestello recibirán desde las 20 a Gimnasia y Tiro de Salta.

Posteriormente se trasladarán al barrio porteño de Villa Crespo donde visitarán a Atlanta. Este juego, correspondiente a la tercera fecha, se llevará adelante el lunes 2 de marzo a partir de las 21 y formaría parte de la grilla de encuentros televisados.

Programación de la fecha 1, 2 y 3 de la Primera Nacional

Fecha 1

Zona A

Viernes 13 de febrero

17: San Miguel - Central Norte (Salta)

21.30: Godoy Cruz (Mendoza) - Ciudad Bolivar

Sábado 14 de febrero

17: San Telmo - Ferro

17: Acassuso - Chaco For Ever

17: All Boys – Mitre (Santiago del Estero)

17: Dep Morón - Defensores de Belgrano

20: Colón - Deportivo Madryn

Domingo 15 de febrero

17.30: Los Andes - Almirante Brown

19: Racing (Córdoba) – Estudiantes (Buenos Aires)

Zona B

Viernes 13 de febrero

21: Atlético Rafaela - Almagro

22: Gimnasia y Tiro (Salta) - Colegiales

Sábado 14 de febrero

18: Agropecuario - Deportivo Maipú

19: Tristán Suárez - Temperley

Domingo 15 de febrero

17: Chacarita - San Martín (San Juan)

17: Atlanta - Quilmes

17: Güemes (Santiago del Estero) - Nueva Chicago

19: San Martín (Tucumán) - Patronato

Lunes 16 de febrero

17: Gimnasia (Jujuy) - Midland

Fecha 2

Zona A

Sábado 21 de febrero

17: Acassuso – Racing (Cordoba)

19: Deportivo Madryn – Deportivo Morón

20: Ferro – San Miguel

21: Chaco For Ever – San Telmo

Domingo 22 de febrero

17: Defensores de Belgrano – Godoy Cruz

17: Almirante Brown – All Boys

18: Ciudad Bolivar – Los Andes

18: Central Norte – Colón

19.30: Mitre (Santiago del Estero) – Estudiantes (Buenos Aires)

Zona B

Sábado 21 de febrero

17: Nueva Chicago – Tristán Suárez

17: Colegiales - Atlanta

17: Almagro – San Martín (Tucumán)

19.30: San Martín (San Juan) – Güemes (Santiago del Estero)

20: Patronato – Gimnasia y Tiro (Salta)

20: Quilmes - Midland

Domingo 22 de febrero

17: Chacarita – Gimnasia (Jujuy)

19: Temperley – Agropecuario

20: Deportivo Maipú (Mendoza) – Atlético Rafaela

Fecha 3

Zona A

Sábado 28 de febrero

17: Los Andes - Defensores de Belgrano

17: San Miguel - Chaco For Ever

18: Estudiantes (Buenos Aires) - Almirante Brown

20: Colón - Ferro

Domingo 1 de marzo

17: San Telmo - Acassuso

17: Godoy Cruz - Deportivo Madryn

17: Deportivo Morón - Central Norte (Salta)

17: All Boys - Ciudad Bolivar

18: Racing (Córdoba) - Mitre (Santiago del Estero)

Zona B

Viernes 27 de febrero

22: Gimnasia y Tiro - Almagro

Sábado 28 de febrero

18: Agropecuario - Nueva Chicago

Domingo 1 de marzo

17: Gimnasia (Jujuy) - Quilmes

17: Midland - Colegiales

17: Güemes - Chacarita

19: San Martín (Tucumán) - Deportivo Maipú

19: Tristán Suárez - San Martín (San Juan)

Lunes 2 de marzo

21: Atlanta - Patronato

Patronato Primera Nacional San Martín de Tucumán
Noticias relacionadas
nahuel genez: encontre un grupo muy comprometido

Nahuel Genez: "Encontré un grupo muy comprometido"

Alan Sosa resaltó el buen funcionamiento de Patronato en el encuentro ante Atlético Rafaela. Me fui contento a casa, resaltó.

Alan Sosa, contento con la primera prueba de Patronato

El exatacante de Patronato no terminó de convencer en la Academia. 

Un ex-Patronato podría continuar su carrera en Rusia

patronato empato ante atletico rafaela en el primer amistoso de pretemporada

Patronato empató ante Atlético Rafaela en el primer amistoso de pretemporada

Ver comentarios

Lo último

Juan Román Riquelme: Este año vamos a ganar todo

Juan Román Riquelme: "Este año vamos a ganar todo"

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

Ultimo Momento
Juan Román Riquelme: Este año vamos a ganar todo

Juan Román Riquelme: "Este año vamos a ganar todo"

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

Patronato tiene confirmado los tres primeros juegos de la Primera Nacional

Patronato tiene confirmado los tres primeros juegos de la Primera Nacional

Frigorífico de hamburguesas Paty suspendió a 450 empleados

Frigorífico de hamburguesas Paty suspendió a 450 empleados

Policiales
Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Ovación
River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

Juan Román Riquelme: Este año vamos a ganar todo

Juan Román Riquelme: "Este año vamos a ganar todo"

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia

La provincia
Héctor Aguirre denunció represión en el Puerto de Concepción del Uruguay: Salieron a cazar compañeros

Héctor Aguirre denunció represión en el Puerto de Concepción del Uruguay: "Salieron a cazar compañeros"

Buscan a una joven que se ausentó de su hogar en Cerrito y fue vista por última vez en Paraná

Buscan a una joven que se ausentó de su hogar en Cerrito y fue vista por última vez en Paraná

Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos

Dejanos tu comentario