Patronato tiene confirmado los tres primeros juegos de la Primera Nacional

En los primeros desafíos Patronato enfrentará a San Martín de Tucumán, Gimnasia y Tiro de Salta y Atlanta. Uno de esos juegos sería televisado.

Se confirmó este miércoles el calendario de las primeras tres fechas del campeonato de la Primera Nacional 2026. El certamen, que contará con la participación de Patronato , comenzará el viernes 13 de febrero. En las primeras jornadas el Rojinegro enfrentará a San Martín de Tucumán, Gimnasia y Tiro de Salta y Atlanta.

El Rojinegro tendrá su bautismo oficial en el año el domingo 15 de febrero. El elenco de barrio Villa Sarmiento se presentará en el norte del país, región donde visitará a San Martín de Tucumán. Este juego, correspondiente a la Zona B, se disputará a partir de las 19 en el estadio La Ciudadela.

Patronato igualó 0 a 0 ante Colón de Santa Fe en el tercer amistoso de pretemporada

El regreso del representante entrerriano al estadio Grella se producirá el sábado 21, ocasión en la que los dirigidos por Rubén Forestello recibirán desde las 20 a Gimnasia y Tiro de Salta.

Posteriormente se trasladarán al barrio porteño de Villa Crespo donde visitarán a Atlanta. Este juego, correspondiente a la tercera fecha, se llevará adelante el lunes 2 de marzo a partir de las 21 y formaría parte de la grilla de encuentros televisados.

Programación de la fecha 1, 2 y 3 de la Primera Nacional

Fecha 1

Zona A

Viernes 13 de febrero

17: San Miguel - Central Norte (Salta)

21.30: Godoy Cruz (Mendoza) - Ciudad Bolivar

Sábado 14 de febrero

17: San Telmo - Ferro

17: Acassuso - Chaco For Ever

17: All Boys – Mitre (Santiago del Estero)

17: Dep Morón - Defensores de Belgrano

20: Colón - Deportivo Madryn

Domingo 15 de febrero

17.30: Los Andes - Almirante Brown

19: Racing (Córdoba) – Estudiantes (Buenos Aires)

Zona B

Viernes 13 de febrero

21: Atlético Rafaela - Almagro

22: Gimnasia y Tiro (Salta) - Colegiales

Sábado 14 de febrero

18: Agropecuario - Deportivo Maipú

19: Tristán Suárez - Temperley

Domingo 15 de febrero

17: Chacarita - San Martín (San Juan)

17: Atlanta - Quilmes

17: Güemes (Santiago del Estero) - Nueva Chicago

19: San Martín (Tucumán) - Patronato

Lunes 16 de febrero

17: Gimnasia (Jujuy) - Midland

Fecha 2

Zona A

Sábado 21 de febrero

17: Acassuso – Racing (Cordoba)

19: Deportivo Madryn – Deportivo Morón

20: Ferro – San Miguel

21: Chaco For Ever – San Telmo

Domingo 22 de febrero

17: Defensores de Belgrano – Godoy Cruz

17: Almirante Brown – All Boys

18: Ciudad Bolivar – Los Andes

18: Central Norte – Colón

19.30: Mitre (Santiago del Estero) – Estudiantes (Buenos Aires)

Zona B

Sábado 21 de febrero

17: Nueva Chicago – Tristán Suárez

17: Colegiales - Atlanta

17: Almagro – San Martín (Tucumán)

19.30: San Martín (San Juan) – Güemes (Santiago del Estero)

20: Patronato – Gimnasia y Tiro (Salta)

20: Quilmes - Midland

Domingo 22 de febrero

17: Chacarita – Gimnasia (Jujuy)

19: Temperley – Agropecuario

20: Deportivo Maipú (Mendoza) – Atlético Rafaela

Fecha 3

Zona A

Sábado 28 de febrero

17: Los Andes - Defensores de Belgrano

17: San Miguel - Chaco For Ever

18: Estudiantes (Buenos Aires) - Almirante Brown

20: Colón - Ferro

Domingo 1 de marzo

17: San Telmo - Acassuso

17: Godoy Cruz - Deportivo Madryn

17: Deportivo Morón - Central Norte (Salta)

17: All Boys - Ciudad Bolivar

18: Racing (Córdoba) - Mitre (Santiago del Estero)

Zona B

Viernes 27 de febrero

22: Gimnasia y Tiro - Almagro

Sábado 28 de febrero

18: Agropecuario - Nueva Chicago

Domingo 1 de marzo

17: Gimnasia (Jujuy) - Quilmes

17: Midland - Colegiales

17: Güemes - Chacarita

19: San Martín (Tucumán) - Deportivo Maipú

19: Tristán Suárez - San Martín (San Juan)

Lunes 2 de marzo

21: Atlanta - Patronato