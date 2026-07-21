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Patronato volvió a entrenarse con la mira puesta en Midland

Tras dos días de descanso, el plantel retomó las prácticas en La Capillita y comenzó a preparar un partido clave para cortar la presente mala racha.

21 de julio 2026 · 19:26hs
Patronato volvió a entrenarse con la mira puesta en Midland

Prensa Patronato

Patronato volvió a entrenarse con la mira puesta en Midland

Patronato regresó este martes a los entrenamientos en el predio La Capillita luego de dos jornadas de descanso otorgadas por el cuerpo técnico. El equipo dirigido por Marcelo Candia ya trabaja con vistas al duelo del próximo domingo, desde las 16, ante Midland como visitante, por la 22ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Tras el empate en la última fecha disputada y aprovechando la disputa de la final del Mundial 2026, los futbolistas fueron licenciados el domingo y el lunes para recargar energías antes de afrontar una nueva semana de trabajo. Ahora, el Rojinegro ya tiene la cabeza puesta en el compromiso del próximo domingo, cuando visite a Midland. El encuentro aparece como una nueva oportunidad para intentar cortar una preocupante racha que ya acumula siete partidos sin victorias.

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El equipo dirigido por Marcelo Candia atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada. Con 22 puntos, ocupa el 16° puesto de la Zona B y mira de cerca la parte baja de la tabla. La diferencia con los puestos de descenso es mínima: Agropecuario suma 20 unidades y Güemes reúne 19, por lo que una nueva derrota podría comprometer aún más el panorama del conjunto entrerriano.

Además de la necesidad de volver a sumar de a tres, Patronato deberá mejorar un rendimiento que ha sido una de sus principales deudas durante el campeonato: su producción fuera de Paraná. En diez presentaciones como visitante apenas consiguió una victoria, registrada el 11 de abril, cuando derrotó 1 a 0 a Almagro gracias a un gol de Tomás Attis. Desde entonces, el Santo no pudo volver a sumar de a tres lejos del estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Patronato volvió a entrenarse con la mira puesta en Midland

Patronato volvió a entrenarse con la mira puesta en Midland

Patronato volvió a entrenarse con la mira puesta en Midland

El desafío tampoco será sencillo por el presente de su rival. Midland llega instalado en la pelea por los primeros puestos con 30 unidades, ocupa el quinto lugar de la Zona B y acumula tres encuentros sin conocer la derrota. Además, convirtió su estadio, Ferrocarril Midland, en una verdadera fortaleza: en once partidos disputados como local apenas cayó en dos oportunidades.

Durante la semana, Candia buscará recuperar confianza en un plantel que necesita reencontrarse con la victoria para alejarse definitivamente de la zona comprometida de la tabla. El entrenador evaluará el estado físico de sus futbolistas y comenzará a definir el equipo que intentará dar el golpe en condición de visitante.

Con varias jornadas todavía por delante en la fase regular, Patronato sabe que el margen de error empieza a reducirse. El choque frente a Midland puede marcar un punto de inflexión para un equipo que necesita volver a ganar y cambiar el rumbo de una campaña que, por ahora, lo mantiene demasiado cerca de la pelea por la permanencia.

Patronato Midland La Capillita Marcelo Candia
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