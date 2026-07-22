Patronato ya tiene árbitro para visitar a Ferrocarril Midland por la Primera Nacional.

Franco Acita dirigirá el duelo del domingo a las 19 por la 22ª fecha. Patronato llega con más descanso luego de la suspensión ante Atlanta.

Patronato volverá a la competencia este domingo, desde las 19, cuando visite a Ferrocarril Midland por la 22ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro se disputará en el estadio Raúl Roberto Sabureau y será arbitrado por Franco Acita, según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El juez principal estará acompañado por Lucas Ripolli y Daiana Milone como asistentes, mientras que Matías Ansede se desempeñará como cuarto árbitro.

El conjunto entrerriano llegará al compromiso tras un fin de semana sin actividad oficial. El partido que debía disputar ante Atlanta, programado para el lunes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, fue suspendido por la AFA debido a la reprogramación de la fecha, motivada por la final del Mundial y el posterior regreso de la selección argentina al país.

Patronato busca recuperar lesionados

La interrupción del calendario permitió al cuerpo técnico encabezado por Marcelo Candia intensificar la recuperación de varios futbolistas que se encontraban lesionados. Entre ellos están Nahuel Genéz, quien evoluciona de un desgarro; Juan Salas, afectado por una luxación de hombro; y Brandon Cortés, que continúa con la rehabilitación de un desgarro en el isquiotibial derecho.

Con algunos días más de trabajo y la expectativa de recuperar piezas importantes para el equipo, el Rojinegro buscará sumar un resultado positivo en su visita al conjunto bonaerense y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

El partido será transmitido por La Red Paraná (88.7) y en la plataforma de unoentrerios.com.ar