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Pasó la quinta fecha del Torneo Apertura

El Torneo Apertura que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines continuó con su desarrollo. Además, hubo actividad en el Torneo Entrerriano Junior.

27 de abril 2026 · 17:05hs
Neuquén y Recreativo Verde protagonizaron un partidazo por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Prensa UEHP

Neuquén y Recreativo Verde protagonizaron un partidazo por la quinta fecha del Torneo Apertura.

La quinta fecha del Torneo Apertura de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) entregó una jornada cargada de emociones, partidos ajustados y destacadas actuaciones individuales en las pistas de Neuquén y Recreativo, donde se desarrollaron encuentros correspondientes a las ramas masculina y femenina.

La actividad se puso en marcha en la pista del Pingüino con un vibrante duelo de Seniors Masculino, en el que el local superó por un ajustado 6 a 5 a Recreativo Verde. Francisco San Martín, Santiago Carrivale —figura con cuatro tantos— y Alejandro Bourbotte marcaron para el conjunto de la zona sur de la capital entrerriana, mientras que Franco Elbagdan, Laurentino Alverenque e Ignacio García, autor de tres goles, sostuvieron la ofensiva visitante.

Vélez estuvo dos veces arriba, pero Unión reaccionó y se lo empató.

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En Seniors Femenino, Talleres logró imponerse por 4 a 3 sobre Neuquén en otro encuentro sumamente parejo. Micaela Haller, con dos conquistas, y Victoria González anotaron para las anfitrionas, mientras que María Paz René y Sofía Méndez, quien convirtió un hat-trick, lideraron la victoria del elenco Rojo.

La fecha prosiguió en la pista de Bochas, donde Recreativo Rojo venció 2 a 1 a Rowing en Seniors Masculino. Julián García y Germán Muzio anotaron para el ganador, en tanto que Lautaro Martínez descontó para el conjunto Remero.

En Seniors Femenino, Rowing se quedó con un atractivo triunfo por 4 a 3 frente a Recreativo. Antonia Alvarenque y Felicitas Miceo, con un doblete, marcaron para las dueñas de casa, pero la sobresaliente actuación de Alejandrina Zunino Ríos, autora de tres goles, junto al aporte de Jazmín Martins Mogo, le dio la victoria al cuadro Albiceleste.

Torneo Entrerriano Junior

Además, comenzó a tomar forma el Torneo Entrerriano Junior, certamen que se disputará durante toda la temporada y que otorgará al campeón y al subcampeón el lugar en el Torneo Argentino de la categoría. Bajo esta nueva estructura competitiva, implementada este año también en las divisiones Seniors Femenino, Juvenil Femenino y Cadete Femenino, restan aproximadamente seis fechas para definir a los finalistas.

En la pista de Neuquén, Rowing derrotó 3 a 1 a Recreativo con goles de Alejandrina Zunino Ríos, Vera Frederich y Josefina Lescano Doce, mientras que Antonia Alvarenque convirtió para Recreativo.

Por su parte, en la pista de Recreativo, Neuquén superó 3 a 2 a Talleres. Denise Quinodoz y Victoria González, esta última por duplicado, anotaron para el conjunto ganador; Rosario Carballo y Lucía De León marcaron para Talleres.

Torneo Apertura Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines Torneo Entrerriano Hockey sobre patines
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