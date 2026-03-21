Paraná volverá a posicionarse en el centro de la escena deportiva al recibir la Concentración Nacional del Plan de Detección y Desarrollo de Talentos Sub 16, una instancia clave para el crecimiento del hockey argentino. El encuentro se llevará a cabo del 6 al 9 de abril, en las instalaciones del Paraná Rowing Club.
Paraná será sede de una Concentración Nacional
Del 6 al 9 de abril, en el Paraná Rowing Club se realizará una Concentración Nacional del Plan de Detección y Desarrollo de Talentos Sub 16.
Durante cuatro jornadas jóvenes promesas de todo el país participarán de entrenamientos de alto rendimiento, evaluaciones, partidos y capacitaciones integrales.
El programa contará además con charlas especializadas en preparación física, nutrición y el recorrido hacia los seleccionados nacionales, brindando una formación completa tanto dentro como fuera de la cancha. El equipo de trabajo estará encabezado por Ezequiel Paulón en la dirección general, acompañado por Luciano Agüero en el área física y Julián Amduni en nutrición, junto a entrenadores regionales de todo el país.
Los representantes de la Federación Entrerriana de Hockey
Desde la Federación Entrerriana de Hockey destacaron con orgullo la convocatoria de dos representantes locales: Faustino Falco, del Paraná Rowing Club, y Delfina Cuscueta, del Club Atlético Unión Agrarios Cerrito, quienes formarán parte de esta experiencia nacional que refleja el crecimiento sostenido del hockey en la provincia.
De esta manera, Entre Ríos reafirma su rol protagónico en el desarrollo del talento joven, consolidándose como una plaza clave para el futuro del hockey argentino.