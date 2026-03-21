Uno Entre Rios | Ovación | Paraná

Paraná será sede de una Concentración Nacional

Del 6 al 9 de abril, en el Paraná Rowing Club se realizará una Concentración Nacional del Plan de Detección y Desarrollo de Talentos Sub 16.

21 de marzo 2026 · 17:01hs
Los mejores proyectos de la disciplina estarán en Paraná.

Los mejores proyectos de la disciplina estarán en Paraná.

Paraná volverá a posicionarse en el centro de la escena deportiva al recibir la Concentración Nacional del Plan de Detección y Desarrollo de Talentos Sub 16, una instancia clave para el crecimiento del hockey argentino. El encuentro se llevará a cabo del 6 al 9 de abril, en las instalaciones del Paraná Rowing Club.

Durante cuatro jornadas jóvenes promesas de todo el país participarán de entrenamientos de alto rendimiento, evaluaciones, partidos y capacitaciones integrales.

City Pan se consagró campeón en la final de este sábado.

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

El torneo de sóftbol se juega este sábado la definición.

The Show Pro Series: el diamante se recupera y el sóftbol define todo este sábado

El programa contará además con charlas especializadas en preparación física, nutrición y el recorrido hacia los seleccionados nacionales, brindando una formación completa tanto dentro como fuera de la cancha. El equipo de trabajo estará encabezado por Ezequiel Paulón en la dirección general, acompañado por Luciano Agüero en el área física y Julián Amduni en nutrición, junto a entrenadores regionales de todo el país.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por FEHockey (@fehockey)

Los representantes de la Federación Entrerriana de Hockey

Desde la Federación Entrerriana de Hockey destacaron con orgullo la convocatoria de dos representantes locales: Faustino Falco, del Paraná Rowing Club, y Delfina Cuscueta, del Club Atlético Unión Agrarios Cerrito, quienes formarán parte de esta experiencia nacional que refleja el crecimiento sostenido del hockey en la provincia.

De esta manera, Entre Ríos reafirma su rol protagónico en el desarrollo del talento joven, consolidándose como una plaza clave para el futuro del hockey argentino.

Paraná Concentración Nacional Federación Entrerriana de Hockey Rowing
Noticias relacionadas
Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026.

Agenda cultural: qué hacer este fin de semana

El torneo se juega en Paraná hasta el sábado.

Paraná vive una fiesta internacional con el inicio del The Show Pro Series

Paranapyme surge como respuesta a una problemática frecuente del sector PyME, sobre todo la dispersión de la información.

Paranapyme: una nueva plataforma para fortalecer a las PyMES de Paraná

La Municipalidad de Paraná optimiza la semaforización en la zona sur

La Municipalidad de Paraná optimiza la semaforización en la zona sur

Ver comentarios

Lo último

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

Newells logró su primer triunfo en el campeonato

Newell's logró su primer triunfo en el campeonato

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Ultimo Momento
City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

Newells logró su primer triunfo en el campeonato

Newell's logró su primer triunfo en el campeonato

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Policiales
Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Concordia: investigaban robo de aceite y hallaron arsenal

Concordia: investigaban robo de aceite y hallaron arsenal

Motociclista murió tras chocar un poste derribado por el temporal

Motociclista murió tras chocar un poste derribado por el temporal

Falleció operario que trabajaba en molino arrocero

Falleció operario que trabajaba en molino arrocero

Ovación
City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

Estudiantes se quedó con el clásico paranaense al vencer 30-20 a Rowing

Estudiantes se quedó con el clásico paranaense al vencer 30-20 a Rowing

El concordiense Marcos Kremer regresó tras su lesión

El concordiense Marcos Kremer regresó tras su lesión

Newells logró su primer triunfo en el campeonato

Newell's logró su primer triunfo en el campeonato

Copa Entre Ríos: en la Colonia Oficial N° 1 se jugará el primer chico

Copa Entre Ríos: en la Colonia Oficial N° 1 se jugará el primer chico

La provincia
Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Médicos de Paraná mantienen la atención a afiliados de OSER pese a falta de acuerdo

Médicos de Paraná mantienen la atención a afiliados de OSER pese a falta de acuerdo

Temporal en Paraná: el Centro de Salud Carrillo siguió atendiendo pese al corte de luz

Temporal en Paraná: el Centro de Salud Carrillo siguió atendiendo pese al corte de luz

Hace dos años viaja como puede para ver a su hijo internado en Concordia

Hace dos años viaja como puede para ver a su hijo internado en Concordia

Combustibles sintéticos: avanza demanda contra el Estado uruguayo y HIF

Combustibles sintéticos: avanza demanda contra el Estado uruguayo y HIF

Dejanos tu comentario