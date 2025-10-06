Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur 2026 Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur. El evento se celebrará en el estadio Mundialista de Sóftbol en septiembre de 2026. 6 de octubre 2025 · 08:34hs

En el marco de los Juegos Odesur 2026, la ciudad de Paraná ha sido seleccionada como sede del torneo de sóftbol. La competencia se llevará a cabo en el estadio Mundialista de Sóftbol Ing. Nafaldo Cargnel, ubicado en la capital entrerriana, en el mes de septiembre de 2026.

Este martes, a las 10.30, se realizará la inspección técnica del estadio, un paso clave para la preparación del evento. En esta visita, estarán presentes el Presidente de la Confederación Mundial de Sóftbol y Béisbol Américas, Tommy Velazquez, junto con autoridades de deportes de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

El torneo de sóftbol de los Juegos Odesur 2026 se jugará en Paraná Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ODESUR (@odesur) Además de la inspección, se aprovechará la ocasión para entregar medallas y trofeos al equipo de sóftbol argentino, como reconocimiento a su esfuerzo y logros recientes.