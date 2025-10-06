Uno Entre Rios | Ovación | Paraná

Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur 2026

Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur. El evento se celebrará en el estadio Mundialista de Sóftbol en septiembre de 2026.

6 de octubre 2025 · 08:34hs
Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur 2026.

Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur 2026.

En el marco de los Juegos Odesur 2026, la ciudad de Paraná ha sido seleccionada como sede del torneo de sóftbol. La competencia se llevará a cabo en el estadio Mundialista de Sóftbol Ing. Nafaldo Cargnel, ubicado en la capital entrerriana, en el mes de septiembre de 2026.

Este martes, a las 10.30, se realizará la inspección técnica del estadio, un paso clave para la preparación del evento. En esta visita, estarán presentes el Presidente de la Confederación Mundial de Sóftbol y Béisbol Américas, Tommy Velazquez, junto con autoridades de deportes de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

Entradas para el TC en Paraná: los precios van desde los $45.000.

Entradas para el TC en Paraná: los precios van desde los $45.000

En Paraná se debatirá sobre los efectos del cambio climático en el mundo

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

LEER MÁS: El Campeonato Femenino de sóftbol Hagamos Historia no se jugará este año

El torneo de sóftbol de los Juegos Odesur 2026 se jugará en Paraná

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de ODESUR (@odesur)

Además de la inspección, se aprovechará la ocasión para entregar medallas y trofeos al equipo de sóftbol argentino, como reconocimiento a su esfuerzo y logros recientes.

Paraná Juegos Odesur Sóftbol
Noticias relacionadas
Habló la madre del paranaense detenido en Israel: Lo liberaron gracias a su ciudadanía italiana.

Habló la madre del paranaense detenido en Israel: "Lo liberaron gracias a su ciudadanía italiana"

Miles de personas se sumarán este año a la Peregrinación de los Pueblos

Peregrinación de los Pueblos: anunciaron cambio en el recorrido al ingresar a Paraná

Ante una multitud, Javier Milei encabezó un acto en Paraná.

Ante una multitud, Javier Milei encabezó un acto en Paraná

Javier Milei y Rogelio Frigerio mantuvieron una reunión de trabajo en Paraná.

Javier Milei y Rogelio Frigerio mantuvieron una reunión de trabajo en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei admitió su responsabilidad en la prisión de Cristina Fernández

Javier Milei admitió su responsabilidad en la prisión de Cristina Fernández

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

Ultimo Momento
Javier Milei admitió su responsabilidad en la prisión de Cristina Fernández

Javier Milei admitió su responsabilidad en la prisión de Cristina Fernández

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

Piden la exclusión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados 

Piden la exclusión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados 

Policiales
Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Hallan en Santa Elena el auto buscado por un choque mortal en La Paz: un hombre fue detenido

Hallan en Santa Elena el auto buscado por un choque mortal en La Paz: un hombre fue detenido

Fuertes críticas a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos

Fuertes críticas a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos

Ovación
El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Entradas para el TC en Paraná: los precios van desde los $45.000

Entradas para el TC en Paraná: los precios van desde los $45.000

Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur 2026

Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur 2026

La provincia
Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Santa Elena: desmantelan la sucursal del Banco Nación que estaba lista para funcionar tras 20 años de espera

Santa Elena: desmantelan la sucursal del Banco Nación que estaba lista para funcionar tras 20 años de espera

Entre Ríos continúa esta semana con el pago de haberes a empleados públicos y jubilados

Entre Ríos continúa esta semana con el pago de haberes a empleados públicos y jubilados

Emprendedores de Entre Ríos expusieron sus productos saludables en Buenos Aires

Emprendedores de Entre Ríos expusieron sus productos saludables en Buenos Aires

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Dejanos tu comentario