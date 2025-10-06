Se cerró este domingo el décimo capítulo de la fase regular de la Liga Provincial de Básquet Masculina, categoría mayores. Ferro de San Salvador continúa liderando la Conferencia 1 con puntaje ideal. Sionista lo sigue de cerca. El duelo de punteros de la Conferencia 3 fue para Santa Rosa de Chajarí.
Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha
El Centro Juventud derrotó a Ciclista para seguir prendido en los primeros puestos de la Conferencia 1 de la Liga Provincial. El CAO superó a Echagüe.
El Verde derrotó en su cancha a Parque de Villaguay por 74 a 65. Por su parte, el Centro Juventud superó en el estadio Moisés Flesler a Ciclista por 79 a 69. Los dirigidos por Santiago Pipi Vesco escoltan a Ferro.
Por otro lado, Olimpia derrotó a Echagüe 95 a 60 en el clásico barrial disputado en el estadio Humberto Pietranera.
Resultados de la décima fecha de la Liga Provincial de Básquet
Conferencia 1
Viernes
Sarmiento (Villaguay) 86 – Sportivo (San Salvador) 82
Domingo
Sionista 79 – Ciclista 69
Ferro (San Salvador) 74 – Parque (Villaguay) 65
Olimpia 95 - Echagüe 60
Conferencia 2
Viernes
Talleres 54 – Paracao 56
Urquiza 76 (Santa Elena) – Independiente (La Paz) 38
Quique 84 – Progreso (Santa Elena) 60
Estudiantes 68 – Recreativo 67
Conferencia 3
Domingo
Santa Rosa 69 – Estudiantes (Concordia)
Social (Federación) 70 - La Armonía 78
Ferro (Concordia) 67 – Vélez (Chajarí)
Capuchinos (Concordia) 73 - San José 64
Conferencia 4
Viernes
Zaninetti (Concepción del Uruguay) 88 - Juventud Unida (Gualeguaychú)
Atlético Tala 92 – Bancario (Gualeguay) 80
Regatas Uruguay 68 – Peñarol (Rosario del Tala) 51
Luis Luciano (Urdinarrain) 49 - Atlético BH (Gualeguay) 70
Ferro, Urquiza y Regatas, con puntaje ideal
Las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera
Conferencia 1
Ferro 20 (10-0)
Sionista 18 (8-2)
Sportivo San Salvador 16 (6-4)
Ciclista 15 (5-5)
Olimpia 14 (4-6)
Sarmiento 14 (4-6)
Echagüe 11 (1-9)
Parque 11 (1-9)
Conferencia 2
Urquiza 20 (10-0)
Recreativo 16 (6-4)
Estudiantes 16 (6-4)
Quique 15 (5-5)
Talleres 14 (4-6)
Paracao 14 (3-7)
Independiente 13 (3-7)
Progreso 11 (1-9)
Conferencia 3
Santa Rosa 18 (8-2)
Estudiantes 17 (7-3)
Vélez 16 (6-4)
Social 15 (5-5)
La Armonía 15 (5-5)
Ferro 14 (4-6)
Capuchinos 13 (3-7)
San José 12 (2-8)
Conferencia 4
Regatas 20 (10-0)
Peñarol 17 (7-3)
Zaninetti 16 (6-4)
BH 15 (5-5)
Atlético Tala 15 (5-5)
Bancario 14 (4-6)
Luis Luciano 14 (4-6)
Juventud Unida 10 (0-10)