Uno Entre Rios | Ovación | Liga Provincial

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

El Centro Juventud derrotó a Ciclista para seguir prendido en los primeros puestos de la Conferencia 1 de la Liga Provincial. El CAO superó a Echagüe.

6 de octubre 2025 · 09:16hs
El plantel de Sionista celebrando la victoria edificada como local ante Ciclista. 

El plantel de Sionista celebrando la victoria edificada como local ante Ciclista.  

Se cerró este domingo el décimo capítulo de la fase regular de la Liga Provincial de Básquet Masculina, categoría mayores. Ferro de San Salvador continúa liderando la Conferencia 1 con puntaje ideal. Sionista lo sigue de cerca. El duelo de punteros de la Conferencia 3 fue para Santa Rosa de Chajarí.

El Verde derrotó en su cancha a Parque de Villaguay por 74 a 65. Por su parte, el Centro Juventud superó en el estadio Moisés Flesler a Ciclista por 79 a 69. Los dirigidos por Santiago Pipi Vesco escoltan a Ferro.

Urquiza de Santa Elena es uno de los mejores equipos de la Liga Provincial.

Se abre el telón de la 10ª fecha de la Liga Provincial

liga provincial: regatas uruguay continua con puntaje ideal

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Por otro lado, Olimpia derrotó a Echagüe 95 a 60 en el clásico barrial disputado en el estadio Humberto Pietranera.

Resultados de la décima fecha de la Liga Provincial de Básquet

Conferencia 1

Viernes

Sarmiento (Villaguay) 86 – Sportivo (San Salvador) 82

Domingo

Sionista 79 – Ciclista 69

Ferro (San Salvador) 74 – Parque (Villaguay) 65

Olimpia 95 - Echagüe 60

Conferencia 2

Viernes

Talleres 54 – Paracao 56

Urquiza 76 (Santa Elena) – Independiente (La Paz) 38

Quique 84 – Progreso (Santa Elena) 60

Estudiantes 68 – Recreativo 67

Conferencia 3

Domingo

Santa Rosa 69 – Estudiantes (Concordia)

Social (Federación) 70 - La Armonía 78

Ferro (Concordia) 67 – Vélez (Chajarí)

Capuchinos (Concordia) 73 - San José 64

Conferencia 4

Viernes

Zaninetti (Concepción del Uruguay) 88 - Juventud Unida (Gualeguaychú)

Atlético Tala 92 – Bancario (Gualeguay) 80

Regatas Uruguay 68 – Peñarol (Rosario del Tala) 51

Luis Luciano (Urdinarrain) 49 - Atlético BH (Gualeguay) 70

Ferro, Urquiza y Regatas, con puntaje ideal

Las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera

Conferencia 1

Ferro 20 (10-0)

Sionista 18 (8-2)

Sportivo San Salvador 16 (6-4)

Ciclista 15 (5-5)

Olimpia 14 (4-6)

Sarmiento 14 (4-6)

Echagüe 11 (1-9)

Parque 11 (1-9)

Conferencia 2

Urquiza 20 (10-0)

Recreativo 16 (6-4)

Estudiantes 16 (6-4)

Quique 15 (5-5)

Talleres 14 (4-6)

Paracao 14 (3-7)

Independiente 13 (3-7)

Progreso 11 (1-9)

Conferencia 3

Santa Rosa 18 (8-2)

Estudiantes 17 (7-3)

Vélez 16 (6-4)

Social 15 (5-5)

La Armonía 15 (5-5)

Ferro 14 (4-6)

Capuchinos 13 (3-7)

San José 12 (2-8)

Conferencia 4

Regatas 20 (10-0)

Peñarol 17 (7-3)

Zaninetti 16 (6-4)

BH 15 (5-5)

Atlético Tala 15 (5-5)

Bancario 14 (4-6)

Luis Luciano 14 (4-6)

Juventud Unida 10 (0-10)

Liga Provincial Olimpia Ferro
Noticias relacionadas
Ferro celebró el clásico al derrotar 73 a 72 a Sportivo San Salvador. El duelo de Chajarí fue para Santa Rosa.

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Vélez recibirá a Santa Rosa en el clásico de Chajarí que se disputará en la Liga Provincial.

Fecha de clásicos en la Liga Provincial

El ex-defensor de Patronato Facundo Cobos integra el actual plantel de Estudiantes de Río Cuarto. 

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship.

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei admitió su responsabilidad en la prisión de Cristina Fernández

Javier Milei admitió su responsabilidad en la prisión de Cristina Fernández

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

Ultimo Momento
Javier Milei admitió su responsabilidad en la prisión de Cristina Fernández

Javier Milei admitió su responsabilidad en la prisión de Cristina Fernández

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

Piden la exclusión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados 

Piden la exclusión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados 

Policiales
Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Hallan en Santa Elena el auto buscado por un choque mortal en La Paz: un hombre fue detenido

Hallan en Santa Elena el auto buscado por un choque mortal en La Paz: un hombre fue detenido

Fuertes críticas a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos

Fuertes críticas a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos

Ovación
El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Entradas para el TC en Paraná: los precios van desde los $45.000

Entradas para el TC en Paraná: los precios van desde los $45.000

Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur 2026

Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur 2026

La provincia
Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Santa Elena: desmantelan la sucursal del Banco Nación que estaba lista para funcionar tras 20 años de espera

Santa Elena: desmantelan la sucursal del Banco Nación que estaba lista para funcionar tras 20 años de espera

Entre Ríos continúa esta semana con el pago de haberes a empleados públicos y jubilados

Entre Ríos continúa esta semana con el pago de haberes a empleados públicos y jubilados

Emprendedores de Entre Ríos expusieron sus productos saludables en Buenos Aires

Emprendedores de Entre Ríos expusieron sus productos saludables en Buenos Aires

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Dejanos tu comentario