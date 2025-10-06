Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha El Centro Juventud derrotó a Ciclista para seguir prendido en los primeros puestos de la Conferencia 1 de la Liga Provincial. El CAO superó a Echagüe. 6 de octubre 2025 · 09:16hs

El plantel de Sionista celebrando la victoria edificada como local ante Ciclista.

Se cerró este domingo el décimo capítulo de la fase regular de la Liga Provincial de Básquet Masculina, categoría mayores. Ferro de San Salvador continúa liderando la Conferencia 1 con puntaje ideal. Sionista lo sigue de cerca. El duelo de punteros de la Conferencia 3 fue para Santa Rosa de Chajarí.

El Verde derrotó en su cancha a Parque de Villaguay por 74 a 65. Por su parte, el Centro Juventud superó en el estadio Moisés Flesler a Ciclista por 79 a 69. Los dirigidos por Santiago Pipi Vesco escoltan a Ferro.

Por otro lado, Olimpia derrotó a Echagüe 95 a 60 en el clásico barrial disputado en el estadio Humberto Pietranera. Resultados de la décima fecha de la Liga Provincial de Básquet Conferencia 1 Viernes Sarmiento (Villaguay) 86 – Sportivo (San Salvador) 82 Domingo Sionista 79 – Ciclista 69 Ferro (San Salvador) 74 – Parque (Villaguay) 65 Olimpia 95 - Echagüe 60 Conferencia 2 Viernes Talleres 54 – Paracao 56 Urquiza 76 (Santa Elena) – Independiente (La Paz) 38 Quique 84 – Progreso (Santa Elena) 60 Estudiantes 68 – Recreativo 67 Conferencia 3 Domingo Santa Rosa 69 – Estudiantes (Concordia) Social (Federación) 70 - La Armonía 78 Ferro (Concordia) 67 – Vélez (Chajarí) Capuchinos (Concordia) 73 - San José 64 Conferencia 4 Viernes Zaninetti (Concepción del Uruguay) 88 - Juventud Unida (Gualeguaychú) Atlético Tala 92 – Bancario (Gualeguay) 80 Regatas Uruguay 68 – Peñarol (Rosario del Tala) 51 Luis Luciano (Urdinarrain) 49 - Atlético BH (Gualeguay) 70 Ferro, Urquiza y Regatas, con puntaje ideal Las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera Conferencia 1 Ferro 20 (10-0) Sionista 18 (8-2) Sportivo San Salvador 16 (6-4) Ciclista 15 (5-5) Olimpia 14 (4-6) Sarmiento 14 (4-6) Echagüe 11 (1-9) Parque 11 (1-9) Conferencia 2 Urquiza 20 (10-0) Recreativo 16 (6-4) Estudiantes 16 (6-4) Quique 15 (5-5) Talleres 14 (4-6) Paracao 14 (3-7) Independiente 13 (3-7) Progreso 11 (1-9) Conferencia 3 Santa Rosa 18 (8-2) Estudiantes 17 (7-3) Vélez 16 (6-4) Social 15 (5-5) La Armonía 15 (5-5) Ferro 14 (4-6) Capuchinos 13 (3-7) San José 12 (2-8) Conferencia 4 Regatas 20 (10-0) Peñarol 17 (7-3) Zaninetti 16 (6-4) BH 15 (5-5) Atlético Tala 15 (5-5) Bancario 14 (4-6) Luis Luciano 14 (4-6) Juventud Unida 10 (0-10)