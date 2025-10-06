Uno Entre Rios | Policiales | Gobernador Mansilla

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

La Policía busca a Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años desaparecida en Gobernador Mansilla.

6 de octubre 2025 · 07:38hs
Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

La Policía de Entre Ríos activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que se ausentó de su domicilio en la localidad de Gobernador Mansilla (Departamento Tala).

Según informaron fuentes policiales, fue vista por última vez el viernes 3 de octubre alrededor de las 20, y desde entonces su familia no volvió a tener contacto con ella.

La Comisaría de Mansilla confirmó el inicio de las actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía local, bajo la carátula de “búsqueda de persona”.

Desde el momento de la denuncia, se realizan rastrillajes en zonas urbanas y rurales, además de la difusión de su fotografía para facilitar la colaboración ciudadana.

Las autoridades ampliaron la búsqueda a toda la provincia y solicitaron que cualquier dato de interés sea comunicado de inmediato a la dependencia policial más cercana o al teléfono de emergencias 101, que recibe información de manera anónima.

Encuentran un vehículo

Este domingo, los Bomberos Voluntarios de Mansilla informaron que alrededor de las 3:50 fueron convocados por el Jefe de Policía local, ante el hallazgo de un vehículo marca Corsa, sobre camino rural en los alrededores del pueblo. El auto "fue remolcado hasta el Acceso Dr. Raúl Alfonsín, finalizando el trabajo de nuestro personal a las 4:40am. Luego a las 09:30am, fuimos convocados nuevamente por la comisaría local, para el traslado de Personal de Investigación de la Policía y K9 a la ubicación del vehículo encontrado. Ya que ante las inclemencias del clima el nuestro vehículo fue el único de fácil acceso en el camino de tierra", agregaron.

Bomberos Mansilla

Gobernador Mansilla Joven búsqueda
